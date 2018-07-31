سان فرانسيسكو 30 يوليو 2018(شينخوا) توقفت شركة (أوبر) الأمريكية عن تطوير شاحنات ذاتية القيادة، لأن البرنامج لم يعد تنافسيا في صناعة الشحن، حسبما أعلنت شركة الخدمات الفورية للسيارات يوم الاثنين.
وقالت (أوبر) إنها تريد إعادة تركيزها على برنامج السيارات ذاتية القيادة، الذي توقف بعد حادث مروري في مارس قتلت فيه سيارة ذاتية القيادة، أحد المشاة في ولاية أريزونا جنوب غرب الولايات المتحدة.
وأعلنت أنه سيتم توزيع الموظفين العاملين في قسم الشاحنات ذاتية القيادة القائم في سان فرانسيسكو، إلى وحدات داخلية أخرى، بما فيها برنامج السيارة ذاتية القيادة في بيتسبرغ .
ورغم إيقاف هذا البرنامج، لكن أوبر للشحن، وهي وحدة تجارية تساعد على التنسيق بين سواق الشاحنات وشركات الشحن، لن تتأثر.
لقد بدأت (أوبر) مشروع مركبات بدون سائق في مطلع عام 2015. وظهر جدل عندما اشترت (أوتو)، وهي شركة صغيرة مبتدئة للشاحنات ذاتية القيادة، أنشأها مهندس سابق في جوجل، عام 2016. وبعدها، اتهمت جوجل ذلك المهندس بسرقة ملفات سرية قبل تركه الشركة