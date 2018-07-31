الجزائر 30 يوليو 2018 (شينخوا) بلغ إنتاج الجزائر من التمور 1.05 مليون طن خلال العام 2017 بقيمة إجمالية بلغت 332.4 مليار دينار، ما يعادل نحو 3 مليارات دولار، بحسب بيان صادر عن وزارة الزراعية والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائرية اليوم (الإثنين).
وقال بيان الوزارة إنه تم إنتاج 500.06 ألف طن من تمور عالية الجودة المعروفة تجاريا باسم “دقلة نور” والموجهة خصوصا نحو التصدير.
كما تم إنتاج 200.08 ألف طن من التمور البيضاء والتمور المجففة وأكثر من 200 ألف طن من عجينة التمر والتمور اللينة.
وبلغ مردود النخلة الواحدة 67.7 كيلو جرام، بينما مردود نخلة “دقلة نور” فبلغ 86.3 كيلو جرام للنخلة الواحدة، ومردود التمور البيضاء والتمور المجففة بـ 51.6 كيلو جرام للنخلة، بينما التمور اللينة 58.2 كيلو جرام للنخلة.
وبلغت المساحة الإجمالية للنخيل 167 ألفا و663 هكتارا، بينما يبلغ عدد النخيل المنتجة 15.7 مليون نخلة، فيما يبلغ عدد النخيل المغروس 18.53 مليون نخلة.
وتعد محافظة بسكرة الواقعة على بعد 600 كلم جنوب شرق الجزائر الولاية الرائدة في إنتاج التمور من بين 16 ولاية رائدة، بإنتاج فاق 400.03 ألف طن، تليها محافظة الوادي الواقعة على الحدود مع تونس وليبيا بـ 200.06 ألف طن ثم محافظة ورقلة وسط الجزائر بـ 100.04 ألف طن