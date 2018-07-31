بكين 29 يوليو 2018 (شينخوا) كشفت وزارة التجارة الصينية أن الصين قد أتمت دراسة مشتركة مع فلسطين بشأن احتمال ابرام اتفاق تجارة حرة بين الجانبين، فيما وقعت نائبة وزير التجارة الصيني تشيان كه مينغ ووزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبير عوده مذكرة تفاهم في بكين في الدورة الأولى للجنة الصينية والفلسطينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني الذي عقدت في بكين في الأسبوع الماضي.
وتعهد الجانبان بإكمال الإجراءات في كل من الصين وفلسطين، سعيا لتحريك مفاوضات رسمية في أسرع وقت ممكن.
هذا وحققت الصين وفلسطين انجازات ملحوظة في التعاون الاقتصادي والتجاري في السنوات الأخيرة، إذ وصلت قيمة التجارة الثنائية إلى 69.28 مليون دولار أمريكي في عام 2017، بزيادة 16.2 بالمائة على أساس سنوي. وبدأت الصين وفلسطين في نوفمبر 2017 دراسة مشتركة في احتمال بابرام اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين، وتوصلا إلى توافق حول مضامين كثيرة من نتيجة الدراسة، فيما اعتقد الجانبان أن توقيع الاتفاق لا شك أنه سيعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وفلسطين ويفيد المؤسسات وشعبي الجانبين.