شنغهاي (رويترز) – أمرت هيئة الرقابة الطبية في الصين المؤسسات الطبية المحلية بالتوقف عن استخدام عقار للقلب من إنتاج شركة (تشجيانغ هواهاي فرماسوتيكال) في مرسوم جاء بعد أيام فقط من حالة مشابهة تتعلق بمنتجات طبية ملوثة.
واهتزت ثقة الجماهير في الأدوية المصنعة محليا بعد إلقاء الضوء على قضية هواهاي في بداية يوليو تموز وإجراء تحقيق حكومي خلص إلى أن شركة (تشانغشنغ بايوتكنولوجي ليمتد) باعت لقاحات لداء الكلب
الذي تنتجه الشركة ملوث بمواد مسرطنة وقالت إن المسألة ترجع على الأرجح لتغييرات في عمليات التصنيع بالشركة أجريت في عام غير مطابقة للمواصفات.
وفي قضية هواهاي وجدت وكالة الأدوية الأوروبية أن عقار فالسارتان للدم والقلب 2012.
وأوقفت هواهاي منذ ذلك الحين انتاج العقار وسحبته من الأسواق. وقالت يوم الاثنين إن منتجاتها الأخرى لا تحتوي على ملوثات وأشارت إلى عدم توافر بيانات تؤكد إن لها آثار مسرطنة على البشر.
وقالت لجنة الصحة الوطنية وتنظيم الأسرة الصينية يوم الاثنين على موقعها الإلكتروني إنه يتعين وقف استخدام العقار سواء للتشخيص أو العلاج. ولم يتضح ما إذا كانت المؤسسات الطبية ستعاقب في حال عدم التزامها بذلك.
وقالت الهيئة الرقابية كذلك إن ست شركات محلية استخدمت العقار في منتجاتها وخمس منها سحبت العقاقير. وأضافت أن الشركة السادسة وهي تابعة لشركة (تشوتشو تشيانجين فارماسوتيكال) لم توزع دواءها.
وفي قضية (تشانغشنغ بايوتكنولوجي ليمتد) قالت الشرطة يوم الأحد إنها طلبت من الادعاء الموافقة على اعتقال 18 شخصا من العاملين بالشركة أظهرت تحقيقات الحكومة أنهم زوروا بيانات وباعوا لقاحات عديمة الفعالية للأطفال.