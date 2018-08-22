\ أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان أمس، أنها أكملت جولة ناجحة لتفقد تطوير البنية الأساسية للبرنامج النووي السعودي في 24 يوليو الماضي، بناء على طلب السعودية. وووفقا لما نشرته صحيفة عكاظ اليوم 22 اغسطس فقد أوضح رئيس فريق الوكالة الدولية ً للسعودية فوزية باستوس أن السعودية باتت مهيأة تماما لإنشاء أول مفاعل نووي في أراضيها. وأكد تقرير ً الفريق الزائر أن السعودية أحرزت تقدما ً كبيرا في تطوير بنيتها الأساسية النووية. وزاد أن السعودية التي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة تسعى إلى تنويع وزيادة قدرتها على إنتاج الطاقة، لضمان استمرار النمو الاقتصادي والتنمية. وذكر البيان أن الفريق الدولي ضم خبراء من البرازيل، وإسبانيا، وبريطانيا، إلى جانب موظفي الوكالة الدولية الذين راجعوا وضع 19 قضية تتعلق بالبنية الأساسية لإنتاج لطاقة النووية في المملكة
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