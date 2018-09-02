نيودلهي (رويترز) – دشن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بنك مدفوعات يوم السبت لتحويل رجال البريد إلى مصرفيين بحيث يمكنهم تقديم خدمات مالية للفقراء في المناطق الريفية ودعم التعاملات الرقمية.
ومنذ عام 2014 يسعى مودي إلى إنهاء ما وصفه بأنه ”النبذ المالي“ من خلال تمكين ملايين الأشخاص من استخدام الخدمات المصرفية في الهند، التي تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن 190 مليون من سكانها ليست لديهم حسابات مصرفية.
وسيبدأ بنك مدفوعات البريد الهندي عملياته من خلال 650 فرعا. وسيكون الحد الأقصى للودائع في الحساب الواحد 100 ألف روبية (1408 دولارات) وسيقدم البنك خدمات محدودة.
وقالت الحكومة إنها تخطط لربط 155 ألف مكتب بريد بشبكة بنك المدفوعات الجديد بحلول 31 ديسمبر كانون الأول لتقديم خدمات مصرفية أساسية، وتحويل الأموال ودفع الفواتير.
وقال مودي خلال حفل التدشين في نيودلهي ”باستخدام هذه المبادرة، سنوصل البنك إلى القرى والفقراء“. وحضر الحفل العشرات من موظفي خدمات البريد بزيهم الموحد.
وسيستخدم أكثر من 300 ألف رجل بريد الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الرقمية لتقديم خدمات مصرفية في المناطق النائية بالبلاد تصل إلى أبواب منازل العملاء.
وقد تساعد حملة ضم قطاعات عريضة من الجماهير إلى النظام المالي في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة شعبية مودي بين الفقراء قبيل الانتخابات التي ستجرى العام المقبل.