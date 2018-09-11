“.جدة : واس
- أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن اكتمال أعمال تطويرالمرحلة الثالثة من مدرسة أكاديمية العالم بالمدينة الاقتصادية بقيمة 48 مليون ريال، وذلك ضمن خطوات المدرسة الطموحة لرفع الطاقة الاستيعابية إلى ٢٠٠٠ طالب وطالبة.
وتضمنت أعمال التطوير إضافة سبعة آلاف مترمربع تشمل: المباني وقاعات دراسية ومعامل علمية وفنية وتكنولوجية، تم تصميمها وفق أعلى المعايير العالمية لتوفير بيئة تعليمية مميزة تعزز مشاركة الطلاب وتنمية مهاراتهم وتحفيزهم على الإبداع والابتكار ليكونوا قادة ورواد المستقبل بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ .
وقد حرصت مدرسة أكاديمية العالم منذ إنشاءها على ضرورة تصميم الأكاديمية بأعلى مواصفات الجودة لتوفير بيئة تعليمية محفزة لتنمية مهارات الطلاب وتطويرمواهبهم الإبداعية، إضافة إلى تقديم تعليم متميز بمعايير عالمية بما يتوافق مع الثّقافة الوطنية، واعتماد طرق التدريس المتطورة من خلال استخدام أحدث الوسائل والأدوات التقنية في البحث والتطبيق.
وأطلقت أكاديمية العالم برامج تعليمية مختلفة وأنشطة اجتماعية وعلمية ورياضية متنوعة، بالتوازي مع المنهج الدراسي الأساسي، مثل برامج رعاية الموهوبين وبرامج تطوير مخصصة لصعوبات التعلم، كذلك برامج لتطوير اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى فتح باب المنح الدراسية.
يذكرأن مدرسة أكاديمية العالم تعد أحد الحلقات الأساسية التي تكوّن المنظومة التعليمية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث تؤهل الجيل القادم للريادة من المرحلة التمهيدية وحتى المرحلة الثانوية للبنين والبنات.