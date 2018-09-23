تشنغدو ٢١ سبتمبر ٢٠١٨ (شينخوا) افتتح منتدى علم الصينيات بين الشباب الصينيين والعرب يوم الخميس في مدينة تشنغدو حاضرة مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، بحضور نحو ٧٠ من الباحثين الشباب العرب والصينيين، لتبادل الآراء ومشاركة الخبرات حول المواضيع الثقافية.
وأقيم المنتدى تحت عنوان ((الاندماج والتنمية للثقافتين الصينية والعربية)) في إطار الدورة الرابعة لمهرجان الفنون العربية، وكان من بين الحضور العرب علماء جامعيون وصحفيون وطلبة وافدون قادمون من مصر والأردن ولبنان والجزائر وتونس والسعودية والسودان وغيرها من الدول العربية.
وتحاور العلماء الصينيون والعرب حول موضوعين رئيسين في المنتدى، تمثلا باندماج الثقافات وتنميتها، وإبداع الثقافة وتوصيلها، حيث أعربوا عن ملاحظاتهم وآرائهم في خصائص الحضارتين الصينية والعربية وتأثيراتهما على بعضهما البعض، وشاركوا خبراتهم في كيفية تعزيز التبادل الثقافي الثنائي في مجالات ترجمة الأعمال الأدبية والسينمائية والمسرحية ودراسة اللغة الصينية والعربية وتاريخ التبادل الثقافي الصيني العربي ومبادرة الحزام والطريق وغيرها.
كما عرض العلماء الصينيون المحليون من تشنغدو خبراتهم في حماية وتوصيل التراث الثقافي غير المادي وتوازن العلاقات بين الحماية الثقافية والتنمية السياحية.
وتوافق الحضور حول وجود نقاط عديدة مشتركة بين الحضارتين الصينية والعربية تاريخيا وحديثا، وأكدوا على ضرورة تعزيز التبادلات الثقافية بشتى الأشكال بين الجانبين، من أجل تعريف الشعوب العربية بصورة الصين الحقيقية وثقافتها الأصيلة والمميزة من جهة، وتوصيل الثقافة العربية الجوهرية القيّمة للشعب الصيني من جهة أخرى، بهدف تعزيز التبادل الإنساني والتعلم الثقافي بين الصين والدول العربية والارتقاء به نحو فضاءات أوسع.
- وتنعقد حاليا فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الفنون العربية، حيث من المتوقع إقامة نحو 20 نشاطا ثقافياً متنوعا خلال الفترة ما بين يوليو الماضي وأكتوبر المقبل تحت عنوان “التواصل بطريق الحرير والترابط بين قلوب الشعوب”، وذلك بإشراف كل من وزارة الثقافة والسياحة ووزارة الخارجية وحكومة مقاطعة سيتشوان، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية.