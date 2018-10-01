القاهرة (رويترز) – قالت إدارة مهرجان طنطا الدولي للشعر إن 30 شاعرا من 17 دولة عربية وأجنبية سيشاركون في الدورة الرابعة للمهرجان في أكتوبر تشرين الأول.
وطنطا هي عاصمة محافظة الغربية وتقع على بعد نحو 93 كيلومترا شمالي العاصمة المصرية القاهرة.
ومن بين الدول المشاركة في المهرجان مصر ولبنان والأردن والمغرب والكويت وسلطنة عمان والأرجنتين والاكوادور وإسبانيا وهولندا وروسيا والولايات المتحدة.
تنظم المهرجان جمعية شعر للأدباء والفنانين بالغربية بالتعاون مع وزارة الثقافة في الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر تشرين الأول. وتقام الأنشطة والفعاليات في جامعة طنطا ومراكز وأندية الشباب بمحافظة الغربية وبعض المدارس والأماكن العامة.
ومن أبرز الشعراء المشاركين الإسباني كيبا موروا والروسية اولجا خوخلوفا والهولندي يوست بارس، ومن مصر محمد زيدان وأحمد الجعفري وعبد القادر أمين.
وحقق المهرجان خلال دوراته الثلاث السابقة حراكا ملموسا بفضل إقامة أنشطته وسط تجمعات الشبان وفي المؤسسات التعليمية والثقافية