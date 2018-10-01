شنغتشو 30 سبتمبر 2018 (شينخوا) غادرت أكبر حفارة للأنفاق الطينية صينية الصنع خط الإنتاج يوم السبت في تشنغتشو، عاصمة مقاطعة خنان بوسط البلاد.
وصُنعت الحفارة المذكورة من أجل حفر الأنفاق باستخدام مقطع عرضي دائري يمكنه الحفر عبر مجموعة متنوعة من طبقات التربة والصخور علاوة على وضع قطع خرسانية غير مترابطة لبناء الأنفاق ومسارات خطوط المترو والصرف الصحي.
ويصل قطر الآلة التي تعرف بـ”تشون فنغ” إلى 15.8 متر، ما يجعلها أكبر آلة حفر للأنفاق الطينية من نوعها في الصين، فيما يبلغ وزنها حوالي 4,800 طن وطولها 135 مترا.
وتم تطوير الآلة من قبل شركة مجموعة الصين المحدودة لمعدات هندسة السكك الحديدية وسيتم استخدامها في حفر أنفاق في مدينة شنتشن جنوبي الصين.
وقال يي تشاو، المهندس في معهد التصميم التابع لشركة مجموعة الصين المحدودة لمعدات هندسة السكك الحديدية، إن الظروف الجيولوجية معقدة في الأنفاق، حيث من المتوقع أن تمر آلة حفر الأنفاق عبر طبقة صخرية بطول 3.6 كيلومترا، مضيفا أنهم قد أنشأوا تصميمات خاصة لحل المشكلات وتقليل المخاطر.
وتعد شركة مجموعة الصين المحدودة لمعدات هندسة السكك الحديدية موردا رائدا لآلات حفر الأنفاق على نحو عالمي، حيث وقعت عقودا لإنتاج 788 وحدة من آلات حفر الأنفاق لمشاريع أنفاق، فيما تعمل 656 وحدة منها في مشاريع حول العالم، وفقا للشركة.