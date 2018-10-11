الرياض ـ علي القرني
أنهى الاتحاد السعودي للمبارزة كافة الاستعدادات، لبطولة الجولة السعودية الأولى للمبارزة للسيدات تحت 13 و15 و20 سنة، التي ستنطلق يوم غد الجمعة في الصالة الرياضية بجامعة دار العلوم للبنات بالرياض، في أولى بطولات الموسم المحلي للسيدات.
وكلّف الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية 15 متطوعة للعمل في البطولة، في حين وصل اليوم طاقم تحكيم البطولة من الامارات والبحرين وهم العنود السعدي واشواق حيدر وزينة ميقاتي.
من جهة أوضحت الاميرة هيفاء بنت محمد بن سعود رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة للشؤون النسائية، رئيس اللجنة النسائية في الاتحاد العربي ، والمشرفة على البطولة، أن عدد المشاركات في البطولة 30 لاعبة ٢٢ لاعبة قد التحقن في برنامج المبارز الأولمبي الذي أقيم في الصيف الماضي لمدة ٣ اشهر.
وقالت الاميرة هيفاء ” سعيدة وفخورة بمشاركة اللاعبات في البطولة الأولى ضمن روزنامة المنافسات المحلية، لاسيما بعد النتائج الجيدة التي حققوها في البطولة العربية التي أقيمت في الاْردن الشهر قبل الماضي، حيث كانت اول مشاركة سعودية للفتيات وقد حققن ميداليات فضية وبرونزية على المستوى الفردي والمنتخبات ، وقدمن افضل اداء ومستوى لمنتخبات الفتيات رغم الفترة القصيرة التي خضن فيها التدريب ومنافستهن لمنتخبات لها فترات طويلة في مجال التدريب للمبارزة.
ونوهت الاميرة بالدعم الذي تجده رياضة المبارزة خاصة النسائية وبقية الألعاب والرياضات من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية العربية السعودية برئاسة المستشار ا تركي ال الشيخ و نائبه صالامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وبمتابعة الاميرة ريما بنت بندر بن سلطان وكيل شؤون التخطيط والتطوير بالهيئة العامة للرياضة عضو مجلس ادارة اللجنة الاولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وذلك تحقيقاً لأهداف رؤية الوطن الغالي والتي تشجع الرياضات بأنواعها من اجل تحقيق تميز رياضي على الصعيدين المحلي والعالمي.