أصدر صندوق النقد العربي دراسة تحت عنوان “قياس محددات التجارة الخارجية في الدول العربية باستخدام نماذج الجاذبية”. تهدف الدراسة إلى تحديد أهم العوامل المؤثرة في التبادل التجاري بين الدول العربية والأقاليم الأخرى باستخدام نماذج الجاذبية. شمل النموذج سبعة عشر دولة عربية هي:الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسورية والعراق وعُمان وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا.
خلصت الدراسة، إلى أن الدول الآسيوية تعتبر أحد أهم وجهات الصادرات السلعية العربية، حيث تستحوذ على نسبة تفوق 40 في المائة من إجمالي صادراتها السلعية. في حين سجلت الصادرات العربية البينية حصة بلغت 10 في المائة من إجمالي الصادرات الخارجية للدول العربية.
كما توصلت الدراسة، إلى أن البعد الجغرافي بين الدول يؤثر عكسياً على تدفقات التجارة الخارجية، حيث يزيد من تكلفة النقل البري والبحري والجوي ويؤدى إلى ارتفاع تكلفة الصادرات بالتالي يعتبر عائقاً أمام تبادل التجارة الخارجية.بينماتكون حركة التنقل بين أسواق الدول المشتركة حدودياَ أقل تكلفة وسهلة الوصول، كما تعتبر اللغة المشتركة من العوامل التي تساهم في زيادة حركة التجارة الخارجية.
الدراسة متوفرة على موقع صندوق النقد العربي، على الرابط التالي:
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/research_and_publications/%5Bvocab%5D/%5Bterm%5D/%5Blanguage%5D/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf