القاهرة – واس
استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، بقصر الاتحادية، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، الذي قدم أوراق اعتماده.
ونقل السفير نقلي خلال اللقاء تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية ، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد.
وأعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر عن تشرفه بأن يكون سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة في ظل الروابط الدينية والتاريخية وأواصر القربى التي تجمع بينهما.
وأكد السفير نقلي أن العلاقات بين المملكة ومصر تشهد طفرة غير مسبوقة في تاريخها من خلال التعاون الوثيق بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى التنسيق والتشاور المشترك في خدمة قضايا الأمتين العربية والاسلامية وخدمة الأمن والسلم الإقليمي والدولي.