الرياض 26 صفر1440 هـ الموافق 04 نوفمبر 2018 م واس
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم عن قرارها بتأسيس شركة جديدة باسم شركة “سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية” تجمع فيها حصصها ومساهماتها في شركات عديدة متخصصة في إنتاج باقات متنوعة من المغذيات الزراعية.
وتشمل قائمة الشركات, الجبيل للأسمدة (البيروني)، والوطنية للأسمدة الكيماوية (ابن البيطار)، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبيك)، و(شركة معادن للفوسفات)، وشركة (معادن وعد الشمال للفوسفات).
كما وّقعت (سابك) مذكرة تفاهم مع شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) التابعة لها، لتمكين التكامل بين أصول الشركة الجديدة, شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية و(سافكو)، وذلك بعد أخذ جميع الموافقات التنظيمية وموافقات المساهمين، حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية التكامل في نهاية العام القادم.
وتمتلك (سابك) حالياً حصصاً متفاوتة في عدد من الشركات التي تصنع باقة واسعة من الأسمدة (المغذيات الزراعية) مثل اليوريا، والأسمدة المركبة والفوسفاتية، حيث تمتلك 50% من أسهم شركة (البيروني)، و50% من أسهم شركة (ابن البيطار)، و33.33% من أسهم شركة (جيبيك)، و30% من (شركة معادن للفوسفات)، و15% من شركة (معادن وعد الشمال للفوسفات)، كما تمتلك (سابك) نسبة 43% من أسهم شركة (سافكو)، ما يجعلها مساهماً رئيساً في الشركة.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي يوسف بن عبد الله البنيان، أن إدماج أعمال (سابك) في قطاع المغذيات الزراعية تحت مظلة واحدة يمثل جزءا من استراتيجية التحول التي تنتهجها (سابك)، لتحقيق نمو ناجح طويل الأجل ومستدام.
وأضاف البنيان أن (سابك ) تتمتع بسجل ناصع من مبادرات النمو التي حققتها الشركة من خلال المشاريع والاستثمارات المشتركة، سواء في الشركات المدرجة أو الخاصة، وستؤدي هذه الخطوة إلى تمكين (سابك) من تحقيق النمو، وتسريع مبادرات تشغيلية أكثر كفاءة، تسهم في زيادة الإنتاج بشكل عام.
يُذكر إن وحدة العمل الاستراتيجية للمغذيات الزراعية وإدارات التسويق والمبيعات والتقنية والابتكار ستبقى جزءاً رئيسياً من (سابك)، وستسهم في تنفيذ استراتيجيتها للعام 2025م، من خلال أذرعتها الاستثمارية في هذا المجال.
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