شانغهاي 5 نوفمبر 2018 (شينخوا) قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم (الاثنين) إن معرض الصين الدولي للواردات بشانغهاي يمنح فرصة حقيقية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الصين ومصر، وذلك خلال حضوره المراسم الافتتاحية للمعرض الذي بدأ اليوم (الاثنين) في شانغهاي ويستمر حتى الـ10 من نوفمبر.
وتعرض مصر، التي تعد أحد ضيوف الشرف الـ12 إلى جانب روسيا وبريطانيا وألمانيا والمكسيك وإندونيسيا وباكستان وجنوب أفريقيا والمجر والبرازيل وفيتنام، في جناح سعته 250 مترا مربعا، ما حققته في السنوات الأخيرة من أوجه تقدم تجارية واقتصادية.
وتوجه رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولى بالشكر لجمهورية الصين الشعبية على توجيهها الدعوة لمصر للمشاركة في أعمال هذا المعرض المهم ومنحها صفة إحدى دول ضيوف الشرف، “وهو الأمر الذي يعكس مدى حرص الجانب الصيني على تعزيز أطر العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين”، وفقا لقوله.
وأكد مدبولي أن مشاركة مصر اليوم في أعمال معرض الصين للواردات تأتي إيمانا منها بالأهمية الإستراتيجية لهذا المعرض نظرا لما يوفره من فرصة حقيقية لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين على المستويين التجاري والاستثماري، وهو الأمر الذي توليه مصر أهمية كبيرة وتسعى دوما إلى تحقيقه في إطار البعد الإستراتيجي للعلاقات الثنائية وتعزيز ما شهدته في الفترة الماضية من تطور ملحوظ لأطر العلاقات المصرية- الصينية المشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي في مختلف المجالات.
وأضاف رئيس الوزراء المصري أن مشاركة مصر تأتي أيضا تقديرا منها للجهود الصينية الرامية إلى تعزيز معدلات التجارة الدولية وتحقيق مبدأ التجارة العادلة بين الدول، مشيرا إلى أن الصين تسير بخطى ثابتة لتحقيق ذلك.
وقال رئيس الوزراء المصري إن السنوات الأربع الماضية شهدت طفرة كبيرة في نمو العلاقات المصرية- الصينية على المستويين الثنائي والإقليمي.
فعلى المستوى الثنائي، تطورت العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة أثناء الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الصين في ديسمبر 2014.
وعلى المستوى الإقليمي، كانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاق التعاون بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق، التي أعلن عنها الرئيس الصيني في عام 2013 للربط البري والبحري بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، وذلك إيمانا بأهمية المبادرة في دعم وتنشيط التعاون الاقتصادي بين دول الحزام والطريق بشكل خاص وتحفيز الاقتصاد العالمي بشكل عام.
ويمثل التعاون الاقتصادي بين مصر والصين ركيزة أساسية في ملف التعاون المشترك بين البلدين. فمن الناحية التجارية، تعد الصين الشريك التجاري الأول لمصر كما أن مصر تعد رابع أكبر شريك تجاري للصين في القارة الإفريقية.
وبالإضافة إلى مصر، تشارك الإمارات والسعودية والمغرب بأجنحة خاصة في معرض الدول بين أكثر من 80 دولة من أنحاء العالم و3 منظمات دولية هي منظمة التجارة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
ومع أن الولايات المتحدة لم تشارك في المعرض الخاص بالدول، فإنها تشارك في المعرض التجاري بأكثر من 180 شركة من بينها عمالقة في مجالاتها مثل كوالكوم وشركة جنرال موتورز للسيارات.
وتشارك 4 دول عربية من إجمالي 12 دولة عربية في معرض الدول الذي يقام تحت مظلة معرض الصين الدولي الأول للواردات بشانغهاي، هي مصر والإمارات والسعودية والمغرب.