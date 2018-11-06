وفقا لما نشرته صحيفة المصريون اليوم الاثنين 5 نوفمبر فقد خل الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوبة ضحك بعدما اشتكى شاب لبناني يدعى بلال من منع صديقه من دخول القاعة بعد ذهابه لدورة المياه.
وقال بلال: “كان عندي طلب إني أتصور معاك أنا والشباب ولكن أنا هاستغنى عن طلبي أنا وإذا بقدر أطلب طلب تاني عندنا صديق قبل ما يجي حضرتك كان راح على الحمام وبده يرجع وما بقا يخلوه يدخل واحنا بقالنا 3 ساعات منتظرين”.
ليرد عليه الإعلامي رامي رضوان بأنهم سوف يرجعوا لصديقه ليدخل القاعة وضحك بعدها الرئيس السيسي على مداخلة بلال، وأجاب على أسئلته الأخرى.