راشد الخير – الرياض
ينظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بالمدينة المنورة يوم (الثلاثاء)13 نوفمبر الجاري لقاء لاستكشاف الفرص الاستثمارية بمنطقة المدينة، وذلك بحضور جمع من سيدات الأعمال في المنطقة.
ويتضمن برنامج اللقاء عرضاً عن مزايا الاستثمار في منطقة المدينة المنورة يقدمه أمين عام غرفة المدينة، وكلمة للراعي الاستراتيجي ممثل في مصرف الراجحي، فضلاً عن تقديم عرض للفرص الاستثمارية من قبل عدد من الجهات ممثلة في مركز التنمية الاقتصادي بالأمارة، ووادي طيبة للاستثمارات (جامعة طيبة)، وشركة TAV لتشغيل المطارات، وهيئة تطوير المدينة، وهيئة السياحة والاثار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وقطار الحرمين، ومدينة المعرفة الاقتصادية، وشركة المقر للتطوير والتنمية التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة.
ويهدف اللقاء إلى المساهمة في تمكين المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية المرتبطة برؤية المملكة 2030 عن طريق مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اجمالي الناتج المحلي من 20% الى 35%، وذلك من خلال تنفيذ مبادرة تنظيم زيارات لسيدات الاعمال المهتمات بالاستثمار في المناطق بصفه دورية لمختلف مناطق المملكة. فيما يأتي اللقاء انطلاقاً من حرص واهتمام مجلس الغرف السعودية بالدور الاقتصادي للمرأة وبآليات تدعيمه وتعزيز التواصل بين سيدات الأعمال والجهات الداعمة لهن من خلال ابراز واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يتيح الفرصة أمام المستثمرات لخلق فرص جديدة تساهم في زيادة فاعلية مشاركتهن في دعم الاقتصاد الوطني.