ثقافة وفنون > ا د. عبدالواحد الحميد يصدر كتاب : قضايا وتساؤلات في الشأن الاقتصادي
27/11/2018   1:26 م

ا د. عبدالواحد الحميد يصدر كتاب : قضايا وتساؤلات في الشأن الاقتصادي

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صدر في الرياض مؤخرا كتاب ” قضايا وتساؤلات في الشأن الاقتصادي ” للأكاديمي و الكاتب السعودي د. عبدالواحد خالد الحميد ، الذس يحمل درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة ويسكانسون/ ميلواكي بالولايات المتحدة وشغل منصب نائب وزير العمل الدكتور غازي القصيبي رحمه الله ، كما عمل أمين عام مجلس القوى العاملة ، و استاذا بجامعة البترول بالظهران ، ويعمل حاليا عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي .

ويناقش الكتاب الذي جاء في 311 صفحة من القطع الكبير ، قضايا اقتصادية عديدة ، لكنه أيضا يطرح تساؤلات بقدر مايقدم من إجابات ، ومن هنا جاء العنوان ” قضايا وتساؤلات في الشأن الاقتصادي ” .

وينحو الكتاب إلى الايجاز في الاسلوب والتناول ويبتعد عن المصطلحات الاقتصادية أو الابحار في الجوانب الاكاديمية النظرية المعقدة ، ويتحاشى استخدام الارقام والصياغات الكمية بقدر الامكان ، حيث يتناول ذات علاقة بالاقتصاد بلغ يفهمها غير المتخصص في علم الاقتصاد بل انه موجه بالدرجة الاولى الى غير المتخصص.

ويتطرق الكتاب الى قضايا ويطرح تساؤلات تشمل : علم الاقتصاد ، الابداع ، الادارة، التنمية الاقتصادية، الانسان والآلة، الموارد الاقتصادية، التلوث ،الفقر، ،البذخ والنزعة الاستهلاكية،الخصخصة،المنافسة،الفساد،التسويق،الاعلان،الصناعة،رأس المال البشري وغير ذلك.

ا د. عبدالواحد الحميد يصدر كتاب : قضايا وتساؤلات في الشأن الاقتصادي

ثقافة وفنون
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