واس – الریاض
وجھ صاحب السمو الملكي الأمیر سلطان بن سلمان بن عبدالعزیز رئیس الھیئة العامة للسیاحة والتراث الوطني باستكمال التنقیب في موقع عشم الأثري في إقلیم تھامة غرب منطقة الباحة للموسم الثالث 1440ھـ، وذلك ضمن 44 مشروعا أثریا تنفذھا الھیئة لھذا العام. ویعمل فریق متخصص في
الموسم الثالث بقیادة خالد بن محمد الزھراني، وعدد من الباحثین والمتخصصین والفنیین من قطاع الآثار والمتاحف وقطاع المناطق بالھیئة العامة للسیاحة والتراث الوطني للكشف عن بقیة العناصر المعماریة لمنطقة السوق التجاري، إضافة إلى الكشف عن مدى ارتباط المسجد بالمناطق المجاورة لھ، إلى جانب التركیز على المنطقة الصناعیة والمؤمل الكشف فیھا عن عدد من الأفران وأدوات الصھر وسبك المعادن، التي تمیز بھا الموقع منذ فترة ما قبل الإسلام، ومن المؤمل أن تكشف الأعمال الأثریة بالموقع عن عدد من التفاصیل المعماریة والمعثورات الأثریة. وتأتي موافقة رئیس الھیئة
بعد النجاح الذي تحقق في الموسمین الأول والثاني، التي تركزت أعمالھا في منطقة السوق التجاري وفي منطقة المسجد بالموقع، ونتج عنھا اكتشاف عدد من العناصر المعماریة في منطقة السوق التي تتكون من شریطین من الدكاكین المتجاورة وساحة مكشوفة ربما استخدمت لتبادل البضائع
المختلفة. وأوضح رئیس الفریق خالد الزھراني أن الأعمال الأثریة في المواسم السابقة كشفت في منطقة السوق عن جدران ودعامات وكذلك مساطب في بعض الغرف، فضلا عن عدد من المعثورات الأثریة منھا الفخاریة والزجاجیة والمعدنیة المكتملة، وكذلك العثور على كسر من الأواني الفخاریة
والزجاجیة تمثلت في أجزاء من حواف وأبدان وقواعد وتم العثور على فخار مزجج بألوان مختلفة وكذلك على أجزاء من الحجر الصابوني، التي تعود إلى الفترة الاسلامیة المبكرة والوسیطة، فضلاً عن أدوات متقدمة استخدمت في أعمال التعدین.
وأضاف الزھراني أن المسجد الجامع الذي یعد من المساجد المبكرة في جنوب الجزیرة العربیة، یشمل على حجر تأسیسي یشیر إلى أن تجدید عمارتھ كانت في سنة 414ھـ – 1023م، ویقع مسجد عشم في الجھة الشمالیة من الموقع ویتوسط تقریباً المنطقة السكنیة، ویتمیز بتخطیط معماري فرید إذ تبلغ
مساحتھ حوالي 27×24م، ویتكون المسجد من ثلاثة أروقة ومحراب بارز إلى الخارج في منتصف جدار القبلة، إضافة إلى محراب آخر ربما استخدم في أوقات الجو المعتدل، أما ساحة المسجد المكشوفة فتبلغ مساحتھا 27×17م، ویبدو أن المسجد بأكملھ بني بالحجارة ذات الأحجام المختلفة یدل على
ذلك الكتل الحجریة الكثیرة المتناثرة فوق سطح الموقع من تھدم جدران المسجد وتساقط الأحجار بالداخل والخارج، وبلغ عدد الأعمدة التي كانت تحمل سقف المسجد 30 عموداً محمولة على قواعد إما مربعة أو مستطیلة الشكل بُنیت من أحجار طولیة، كما وجد عدد من قطع الأعمدة تستند إلى جدار
المسجد من الداخل، وجمیع حوائط وأساسات ھذا المسجد مبنیة من الحجر مغطاه بطبقة من اللیاسة الطینیة والجص وفي الأعمدة وأرضیة المحراب، وفي الركن الشرقي للمسجد توجد كتلة مربعة ربما كانت بقایا مئذنة مستطیلة الشكل یرتفع في وسطھا بناء مربع الشكل طول ضلعھ 70سم وقد تھدم
أعلاھا ولھذه المئذنة من الداخل سلم “درج” من الحجر یؤدي من أسفلھا إلى أعلى قمتھا. یذكر أن المشروع ضمن مشروع الأبحاث التخصصیة “تعدین”، الذي یركز على العمل الأثري في مواقع التعدین القدیمة بجانب عدد من المواقع الأخرى؛ في العبلاء بمنطقة عسیر، وحلیت بمنطقة
الریاض، وقد قدمت الأعمال الأثریة في ھذا المشروع “تعدین” العدید من النتائج المھمة عن نشاط استثمار الخامات المعدنیة خلال العصور الاسلامیة المبكرة وأبرز مظاھر التحول في انتاج الخامات المعدنیة لدى مجتمع الجزیرة العربیة.
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