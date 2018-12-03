في إطار خطتها الرامية لرفع الوعي الإحصائي لدى جميع شرائح المجتمع اختتمت الهيئة العامة للإحصاء (GSATST) الأسبوع الاحصائي في منطقة عسير والتي اشتملت على لقاء معالي رئيس الهيئة العامة للأحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي مع مجلس إدارة غرفة أبها ورجال الأعمال وتم خلال اللقاء مناقشة دور القطاع الخاص في العملية الإحصائية والمنتجات الإحصائية ذات العلاقة بمنطقة عسير .
وشمل الأسبوع الاحصائي اقامت معرض “الإحصائي الذكي” بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ، حيث اقيمت فعاليات المعرض في “مركز عسير التعليمي”، وذلك خلال الفترة من 17 -21 ربيع الاول 1440هـ بمشاركة أكثر من 35 مدرسة من مدارس المنطقة للزيارة والمشاركة.
ويهدف المعرض إلى إبراز أهمية الإحصاء في حياة الطالب، والتعرُّف على أبرز المفاهيم المتعلقة بعلم الإحصاء ونقل الطالب إلى مستوى عالٍ من الوعي بأهمية الإحصاء والخطوات والمراحل التي تمر بها العملية الإحصائية بأسلوب علمي مبسط، إضافة إلى تعزيز فهم الطالب لدور الباحث الإحصائي، وتوضيح مدى تأثير دقة البيانات المقدَّمة من رئيس الأسرة على التنمية في كافة المجالات؛ وذلك باعتبار الطالب من الوسائط المهمة المؤثرة في رفع وعي الأسرة.
الجدير بالذكر ان رحلة الطالب داخل المعرض تبدأ بالتنقل بين الأقسام التي تحتوي على معلومات علمية تقدم بأسلوب ترفيهي ممتع وجذاب من خلال التعرف على علم الإحصاء، والفرق بينه وبين علم الرياضيات، والدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء، وعلاقة الطالب والأسرة بعمل الهيئة، والاطلاع على كيفية تنفيذ البحوث الإحصائية الميدانية من خلال تجربة عملية يجسد فيها الطالب دور “الباحث الإحصائي” حيث يقوم بزيارة أسرة مستخدما الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالبحوث الميدانية، لمحاكاة واقع الباحث الإحصائي. وقد شمل الأسبوع التوعوي كذلك إقامة محاضرات توعوية أقيمت في محافظة خميس مشيط بحضور عدد من طلاب مدارس المحافظة .
من جهة أخرى احتضنت جامعة الملك خالد في الفترة ذاتها فعالية “نشاركك رحلتك الأكاديمية” حيث خُصِّص جناحٌ توعويٌّ يستهدف تعريف جميع طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بمنتجات الهيئة وخدماتها الإحصائية وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها في البحوث والدراسات الأكاديمية.
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