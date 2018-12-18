|وقّعت الشبكة اللبنانية للتنمية (LDN) مذكرة تفاهم (MoU) مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (CAWTAR) ومركزها تونس.
وكان قد وقّع الإتفاقية كل من رئيس الشبكة اللبنانية للتنمية (LDN) أمين نعمة والمديرة التنفيذية لـ “كوثر” د. سُكينة بوراوي وذلك على هامش أكاديمية EBSOMED حول “التخطيط الاستراتيجي لمنظمات دعم الأعمال (BSOs)” التي إنعقدت في بيروت.
تهدف مذكرة التفاهم إلى إضفاء صيغة رسمية على التفاعل المتبادل وتعزيز العلاقة القائمة بين الطرفين على المستويين الاستراتيجي والعملي.
تركز المذكرة على تطوير سبل التعاون فيما يتعلق بمشاريع تمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والحد من الفجوات بينهما كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية. كما تؤكد بالتالي على التعاون المشترك لدعم الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ومنظمات دعم الأعمال BSOs في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تتمثّل رسالة “كوثر” في تمكين النساء العربيات من ممارسة حقوقهن الإنسانية بشكل كامل. كما تهدف “كوثر” إلى القيام بذلك عن طريق توليد المعرفة من أجل إنتاج أدلة متراكمة لتحسين قدرة المؤسسات العربية على تعزيز المساواة بين الجنسين، والترويج لها، وتفعيل دور المرأة في مراكز القرار.
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