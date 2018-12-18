ثقافة وفنون > شراكة جديدة مع مركز المرأة العربية (كوثر)، تونس
18/12/2018   10:01 ص

شراكة جديدة مع مركز المرأة العربية (كوثر)، تونس

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وقّعت الشبكة اللبنانية للتنمية (LDN) مذكرة تفاهم (MoU) مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (CAWTAR) ومركزها تونس.

وكان قد وقّع الإتفاقية كل من رئيس الشبكة اللبنانية للتنمية (LDN) أمين نعمة والمديرة التنفيذية لـ “كوثر” د. سُكينة بوراوي وذلك على هامش أكاديمية EBSOMED حول “التخطيط الاستراتيجي لمنظمات دعم الأعمال (BSOs)” التي إنعقدت في بيروت.

تهدف مذكرة التفاهم إلى إضفاء صيغة رسمية على التفاعل المتبادل وتعزيز العلاقة القائمة بين الطرفين على المستويين الاستراتيجي والعملي.

تركز المذكرة على تطوير سبل التعاون فيما يتعلق بمشاريع تمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والحد من الفجوات بينهما كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية. كما تؤكد بالتالي على التعاون المشترك لدعم الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ومنظمات دعم الأعمال BSOs في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جدير بالذكر إن الشبكة اللبنانية للتنمية (LDN) هي منظمة غير حكومية تعمل على مساعدة الأفراد والمجتمعات والمؤسسات من أجل بناء قدراتهم من خلال نقل المعرفة وتحسين الأداء العملي لتمكينهم من مواكبة المتطلبات الاجتماعية المتغيرة، وإلتقاط الفرص، ومواجهة التحديات التنموية.

تتمثّل رسالة “كوثر” في تمكين النساء العربيات من ممارسة حقوقهن الإنسانية بشكل كامل. كما تهدف “كوثر” إلى القيام بذلك عن طريق توليد المعرفة من أجل إنتاج أدلة متراكمة لتحسين قدرة المؤسسات العربية على تعزيز المساواة بين الجنسين، والترويج لها، وتفعيل دور المرأة في مراكز القرار.

شراكة جديدة مع مركز المرأة العربية (كوثر)، تونس

ثقافة وفنون
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