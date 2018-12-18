وفقا لصحيفة الشرق الاوسط الاثنين 17 ديسمبر الجاري قال وزير الشؤون الدينية في تونس اليوم (الاثنين)، إن الوزارة بصدد إعداد خطة للحفاظ على حياد المساجد في الانتخابات المقررة نهاية العام المقبل.
وصرح الوزير أحمد عظوم خلال حضوره مؤتمراً اليوم، إن الملامح الأولى للخطة بشأن تحييد المساجد ستكون جاهزة بداية عام 2019.
والهدف من هذه الخطة هو أن تكون المساجد بمنأى عن الحملات الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأوضح عظوم لوكالة الأنباء التونسية: «الوزارة كانت لها تجربة ناجحة في هذا الشأن أثناء الانتخابات البلدية التي جرت في مايو (أيار) 2018 وقد تمكننا من تحييد المساجد عن الانخراط في أي حملة انتخابية طيلة هذه الانتخابات».
ومنذ الانتخابات الأولى التي أعقبت ثورة 2011 والتي شهدت سقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، شكت أحزاب محسوبة على التيار.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر مكلف بالإعلام بوزارة الأوقاف التونسية قوله إنه يجري الإعداد لميثاق أخلاقي لأئمة المساجد حتى يحافظوا على حيادهم في مهامهم.
وأضاف المصدر أن الوزارة ستقوم بدورات تكوين وتأطير للأئمة بجانب المراقبة الدائمة للفضاءات الدينية
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