القاهرة 14 يناير 2019 (شينخوا) اعتبر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم (الإثنين)، أن مشروع “حي المال والأعمال” بالعاصمة الإدارية الجديدة أحد أكبر المشروعات المشتركة مع الصين، ويمثل نقلة حضارية كبرى لمصر.
وقال مدبولي، خلال جولته التفقدية اليوم لمتابعة أعمال تنفيذ الأبراج بمشروع “حي المال والأعمال”، والتي تنفذها شركة (CSCEC) الصينية بالتعاون مع شركات مقاولات مصرية، إن “مصر تدخل حاليا بالعاصمة الجديدة عصر المدن العالمية، والتي تنافس بقوة المدن الكبرى، حيث سيكون بها منطقة أعمال مركزية على أعلى مستوى من التنفيذ”.
وأشار إلى “بدء العمل في تنفيذ 20 برجاً باستخدامات متنوعة، تتضمن البرج الأيقوني وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 385 متراً، وسيبدأ صب القواعد الخرسانية له خلال أيام لمدة 80 ساعة متواصلة، وهذا رقم قياسي عالمي”.
وأكد أهمية هذا المشروع الضخم، الذي يتم تزويده بكافة الخدمات، وتوفير أسس المدن الذكية والمستدامة، كما يتيح الآلاف من فرص العمل.
وأوضح أن إجمالي مساحة المرحلة الأولى من المشروع التي يتم تنفيذها حاليا تبلغ مليونا و710 آلاف متر مربع، أي ما يقدر بنحو 195 فدانا، وسيكون هناك اهتمام بالمسطحات الخضراء داخل المشروع، وتوفير أكبر قدر من الجراجات تحت الأرض.
واستعرض مدبولي مع مسؤولي الشركة الصينية الموقف التنفيذي بمنطقة الأبراج في حي المال والأعمال، وشدد على ضرورة الالتزام بالبرامج التنفيذية وجودة الأعمال المنفذة.
ولفت إلى أنه تم تخصيص قطعة أرض لشركة (CSCEC) الصينية بمدينة بدر؛ لتنفيذ مركز تدريب للعمالة، وذلك في ضوء توجه الشركة نحو تدريب نحو 11 ألف عامل مصري على أعمال البناء والتشييد من خلال دورات تدريبية مجانية على أعلى مستوى.