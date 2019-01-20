وأكدت الدارة أن الأولمبياد الذي يتم تنظيمه بشكل سنوي يستهدف صنع تنافس علمي بطريقة إبداعية بين طلبة التعليم الثانوي في المعلومات التاريخية للمملكة العربية السعودية والتاريخ الدولي، من خلال أسئلة محددة وآليات منظمة بإشراف نخبة من المختصين ، تقدم محتوى معرفي مهاري يرتبط بتاريخ المملكة وما يتصل به من تراث مادي ومعنوي ، وتاريخ العالم وما فيه من حضارات وأحداث تاريخية .
وأشارت الدارة إلى أن الهدف العام للأولمبياد ينبثق من:
– غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني
– التعرف على تاريخ المملكة العربية السعودية
– المحافظة على إرثها الثقافي والحضاري
– الاطلاع على تاريخ العالم بثقافاته المختلفة
– فضلا عن أهداف تفصيلية تتمثل في تنمية الاعتزاز بالدين ، والولاء للملك ، والانتماء للوطن، والتعمق في تاريخ المملكة الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي ، والتاريخ البشري والحضاري العالمي .
وفرضت اللجنة المنظمة جملة من الضوابط في مشاركة الطالب والطالبة في الأولمبياد لتحقيق الأهداف المحددة لهذا التنافس المعلوماتي ، وهي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
– أن يلتزم بالمشاركة في جميع مراحل الأولمبياد
– موافقة ولي الأمر على مشاركة الطالب والطالبة في الأولمبياد والحلقة التلفزيونية
– الالتزام بالمواعيد المحددة للأولمبياد
– عدم مسؤولية اللجنة المنظمة عن حدوث أي خلل في تشغيل الأجهزة لدخول الطلاب للمسابقة إلكترونياً خلال فترة التصفيات الأولية والتي تنفذ داخل المدارس