مهند سلطان الحارثي – الطائف
افتتح محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني مساء أمس “الثلاثاء” معرض فناني وفنانات الطائف التشكيلي الذي تنظّمه جمعية الثقافة والفنون بالطائف في جاليري الطائف آرت بمركز منارات الأعمال بحضور عدد من مدراء الجهات الحكومية بالطائف ونخبة من الفنانين والمثقفين.
وثمّن “الميموني”خلال الافتتاح دور جمعية الثقافة والفنون في الحراك الثقافي والفني بالطائف ومساهمتها البارزة في مشروع معالجة التلوث البصري بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية مؤكدا على أن الفنون واجهة حضارية للطائف ، ويزخر الطائف بأسماء فنية بارزة ومواهب شابة في مختلف مجالات الفنون وتسعد محافظة الطائف بدعم الفنانين والفنانات بالطائف.
من جهته أعرب مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل بن خالد الخديدي عن شكره وتقديره لمعالي محافظ الطائف على دعمه لفناني وفنانات الطائف من خلال حضوره ورعايته لحفل افتتاح المعرض ، مبيناً أن المعرض يتضمن ٨٠ عمل تشكيلي من مختلف المدارس التشكيلية لفناني وفنانات من أبناء محافظة الطائف ويستمر حتى اليوم الثاني من شهر فبراير القادم ويستقبل زواره يومياً من الخامسة حتى العاشرة مساءً