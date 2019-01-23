الكويت 22 يناير 2019 (شينخوا) أعرب أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان بالكويت اليوم (الثلاثاء) عن استعداد بلاده للعمل مع الصين لتعزيز التحام الإستراتيجيات التنموية للجانبين من أجل تحقيق مزيد من الرفاهة بين شعبي البلدين.
وألقى الأمير الكويتي هذه التصريحات عند تسلم أورق الاعتماد من السفير الصيني الجديد لدى الكويت لي مينغ قانغ اليوم (الثلاثاء).
كما قدر الأمير الشراكة الإستراتيجية بين الكويت والصين، معبرا عن أمله في تضافر الجهود من الجانبين لدفع الالتحام بين الاستراتيجية التنموية للجانبين بغية استفادة شعبي البلدين بشكل أفضل.
وقال السفير الصيني لي مينغ قانغ إن العلاقات بين الصين والكويت تطورت بسرعة خلال السنوات الأخيرة وخاصة في يوليو العام الماضي الذي قام فيه أمير الكويت بزيارة ناجحة للصين وأجرى المحادثات العميقة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ حيث وافقا على تأسيس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين لضخ دفعة جديدة للعلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة في العصر الجديد.
وتابع السفير أن الجانب الصيني دائما يولي اهتماما كبيرا بتنمية العلاقات الصينية – الكويتية ونستعد للعمل جنبا إلى جنب مع الجانب الكويتي لتنفيذ التوافق الذي توصل إليه قادة البلدين ودفع العلاقات الثنائية إلى مستوى عال جديد، مؤكدا على أنه سيبذل ما في وسعه لتعزيز تنمية العلاقات الصينية-الكويتية.