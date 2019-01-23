الجزائر 22 يناير 2019 (شينخوا) قال وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيتوني اليوم (الاثنين) إن بلاده تطمح لتصدير نحو 8 آلاف ميغاواط من الكهرباء إلى أوروبا في السنوات المقبلة.
وأوضح قيتوني، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر، أن بلاده تعتزم مستقبلا التوقيع على عدة عقود للشراكة مع مجمعات طاقوية عالمية مستقبلا.
وأشار إلى أنه تم إعداد دراسة من أجل وضع كابل بحري يوازي أنبوب الغاز لتصدير الكهرباء إلى الخارج، كما أن هنالك طريق بين المغرب وإسبانيا لنقل الكهرباء، خاصة وأن المغرب تجلب الكهرباء من إسبانيا.
ولفت إلى اتخاذ خطوات عملية من أجل دمج قطاع الكهرباء في سوق الأسهم الإسبانية واقتراح أسعار تنافسية لدول البحر الأبيض المتوسط لبيع الفائض من الكهرباء خارج وقت الذروة.
وأكد ان الجزائر هي محل اهتمام العديد من الشركاء في مجال الإستثمار في قطاع الطاقات المتجددة حيث سيتم تركيب أكثر من ألفي ميغاواط قبل نهاية 2020 موجهة للمستثمرين المحليين سواء لوحدهم أو بالشراكة مع أجانب ما يسمح بإنشاء صناعة وطنية.