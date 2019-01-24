بكين 21 يناير 2019 (شينخوا) وقع بنك الصين للاستيراد والتصدير مؤخرا اتفاقية مع الهيئة القومية للأنفاق المصرية لتقديم قروض بقيمة 1.239 مليار دولار لبناء مشروع سكة حديد كهربائية في مصر.
يذكر أن المشروع عبارة عن سكة حديدية كهربائية من خطين تربط مدينة القاهرة بمدينة العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة في مصر.
ومن المتوقع أن ينقل خط السكك الحديدية الخفيفة الذي يبلغ طوله 66 كيلومترا، 350 ألف مسافر يوميا بمتوسط سرعة تبلغ 120 كيلومترا في الساعة.
وبموجب الاتفاقية، سيتم استخدام القرض لبناء خط السكك الحديدية الخفيفة بالإضافة إلى البنية التحتية ذات الصلة، والتي من المتوقع أن تخفف من الضغط المروري في القاهرة، وتسهل انتقال السكان في المناطق المحيطة بها.
وقد أولت حكومتا البلدين اهتماما كبيرا للمشروع منذ توقيع الاتفاق الإطاري بشأنه في عام 2014، حيث قد أدرج المشروع في قائمة المشروعات ذات الأولوية في إطار التعاون بين الصين ومصر.
كما يمثل توقيع الاتفاقية إنجازا كبيرا في التعاون العملي بين الصين ومصر في إطار مبادرة الحزام والطريق.