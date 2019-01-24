طرابلس 23 يناير 2019 (شينخوا) أكدت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا يوم الأربعاء، منحها الأرقام الوطنية لأرملة القذافي وأبنائه، بعد تأخر هذا الإجراء لعدة سنوات.
جاء إعلان ذلك عبر بيان لوزارة الداخلية، وصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أكدت فيه أنه “امتثالاً لأحكام القانون وقواعد العدالة والمساواة التي كفلها الدستور لكل المواطنين، قامت مصلحة الأحوال المدنية بإتمام إجراءات إصدار الأرقام الوطنية للمواطنة(صفية فركاش وأبنائها)”.
وتعيش صفية فركاش، أرملة العقيد الراحل معمر القذافي، وعدد من أبنائها في سلطنة عمان، بعد منحهم حق “اللجوء الإنساني”.
وأكدت وزارة الداخلية عبر بيانها احترامها لكافة المواطنين الليبيين وكفالة حقوقهم القانونية والدستورية وفقاً لقواعد العدالة والمساواة.
وكانت مصلحة الأحوال المدنية في ليبيا، قد نفت في أبريل 2018، امتناعها عن منح أفراد عائلة العقيد معمر القذافي، الرقم الوطني الخاص بإتمام الإجراءات والمعاملات الرسمية الشخصية.
ونقلت تقارير صحفية حينها، تصريحات لمحامي عائلة العقيد معمر القذافي، خالد الزايدي، حول امتناع مصلحة الأحوال المدنية إدراج أسرة القذافي في منظومة الرقم الوطني ومنحهم الأرقام الخاصة.
هذا ويواجه أفراد أسرة القذافي منذ عام 2011، صعوبة استخراج الوثائق للمعاملات الرسمية، بسبب تعرض معظمهم لملاحقة قانونية من طرف السلطات الليبية.
ويعد الرقم الوطني في ليبيا مرجعا فريدا غير متكرر، يصرف لكل مواطن، ويستخدم للوصول إلى بياناته الأساسية بقاعدة البيانات الوطنية.
ويساعد في منع عمليات تزوير وتضارب وتشابه البيانات بين المواطنين الذين يحملون أسماء أو ألقابا متشابهة؛ فكل منهم يحمل رقماً وطنياً خاصاً يستعلم به عن بياناته ووثائقه.