وقال علي إن تكلفة المشروع أكبر من اللازم في الوقت الذي أكد فيه ترحيب ماليزيا بكل أشكال الاستثمار من الصين على أساس كل حالة على حدة.
وأضاف أن “مجلس الوزراء اتخذ هذا القرار لأن تكلفة مد الخط كبيرة جدا وليس لدينا المقدرة المالية”.
وقال إن الحكومة لم تقرر بعد حجم المبلغ الذي ستدفعه للشركة الصينية نظير إلغاء المشروع.
وأضاف أن الفوائد وحدها على المشروع تصل إلى 120 مليون دولار سنويا.
وقال” لا يمكننا تحمل ذلك ،ولذا يجب إنهاء هذا المشروع دون التأثير على علاقتنا الطيبة مع الصين”.
- وضيحا ت من هيئة الغذاء بخصوص الصوديوم في المياه
- 4 جوانب يرتكز عليها برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
- وزارة الطاقة والصناعة ومجلس الغرف السعودية يوقعان اتفاقية إنشاء المجلس الصناعي
- ليوم.. ولي العهد يطلق برنامجًا لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
- ماليزيا تلغي مشروع تدعمه الصين لمد خط سكك حديدية بتكلفة 20 مليار دولار
- حكومة الوفاق الليبية تمنح الأرقام الوطنية لأرملة القذافي وأبنائه
- الصين ومصر توقعان اتفاق قرض لبناء خط سكك حديدية كهربائية باكثر من مليار دولار
- الصين تستنسخ قرودا معدّلة جينيا للأبحاث الطبية
- جيل جديد يتولى البحث عن مخطوطات البحر الميت
- أمانة الرياض توفّر خدماتها البلديّة عبر منصة مِراس