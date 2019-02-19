شهدت العاصمة الباكستانية اسلام اباد اليوم (الاثنين) انعقاد مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني الذي نظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار السعودية ووزارة التجارة الباكستانية بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باكستان.
وخلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إن العلاقات الباكستانية السعودية تسير باتجاه ايجابي جديد منوها إلى رغبة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن العزيز في تحويل العلاقات الثنائية مع باكستان الى شراكة استراتيجية ، مضيفاً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي وصل إلى 3.7 مليار دولار لايزال أقل من المستوى المأمول الأمر الذي يتطلب عملاً جاداً وجذب المستثمرين من كلا الجانبين ومناقشة الفرص المتاحة وكذلك التحديات والعمل على تذليلها.
بدوره قال مستشار رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون التجارة عبد الرزاق داود إن فصلًا جديدًا قد بدأ في العلاقات الثنائية بين باكستان والمملكة ، مشيراً إلى أن الاستثمار السعودي في باكستان له أهمية كبيرة لناحية تعزيز المسار الإيجابي لنمو الاقتصاد الباكستاني. ، مضيفاً أن الاستثمار في التعدين وتنمية المعادن من المستثمرين السعوديين سيكون موضع تقدير كبير.، وان الاعلان السعودي عن استثمارات ضخمة في مختلف القطاعات في باكستان سيحسن الاقتصاد الباكستاني.
من ناحيته أشاد رئيس وفد مجلس الغرف السعودية إلى باكستان المهندس فهد الباش بمسيرة الإصلاح والتقدم الاقتصادي في باكستان على مدى السنوات العشر الماضية.، منوها بأداء الاقتصاد السعودي خلال الثلاث سنوات الأخيرة بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 والتي تضمنت العديد من الإصلاحات والبرامج الاقتصادية المتطورة. وأفرزت العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة ، داعياً أصحاب الأعمال الباكستانيين للاستفادة من تلك الفرص ، مشدداً على أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين أصحاب الأعمال، وإيجاد الآلية المناسبة لإزالة المعوقات، وطرح الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة في البلدين، وإقامة المعارض للمنتجات السعودية في باكستان والمنتجات الباكستانية في السعودية، والسعي الجاد إلى فتح مكاتب تمثيل للمصدرين في كلا البلدين ، واقامة مشاريع صناعية مشتركة بغرض التصدير.