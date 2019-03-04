أدى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية لمنظمة التعاون الإسلامي مرشح المملكة العربية السعودية الأستاذ يوسف بن محمد الضبيعي القسم أمام مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة الـ46 في ختام أعماله السبت (2 مارس 2019) في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وكان مجلس وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الاسلامي في دورته الـ45 في بنغلاديش انتخب الضبيعي أمينا عاما مساعدا للشؤون السياسية.
والضبيعي عمل في وزارة الخارجية منذ عام 1998/ 1408 وتدرج في السلك الوظيفي من ملحق إلى وزير مفوض، وعمل في سفارة المملكة لدى دولة الكويت منذ عام 1993 حتى عام 2005، ثم عمل في وكالة الوزارة للعلاقات الاقتصادية ثم في وكالة الوزارة للعلاقات متعددة الأطراف في الإدارة العامة للشؤون الإسلامية حتى أصبح مديرا لها، مثل المملكة في العديد من الاجتماعات التي تعقدها منظمة التعاون الإسلامي، ومن المقرر أن يباشر الضبيعي عمله في المنظمة مطلع يوليو المقبل.
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