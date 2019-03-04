رشاد الخير – الرياض
أبدى مستثمرون ايرلنديون رغبتهم القوية في الاستثمار في السوق السعودية في ظل رؤية المملكة 2030 وما تطرحه من فرص استثمارية هائلة في العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة ، وفي هذا الإطار يستعد وفد تجاري يضم عدد من الشركات الايرلندية لزيارة المملكة خلال الفترة من 5-7 مارس الجاري يلتقي خلالها نظرائه أصحاب الأعمال السعوديين لبحث آفاق ومجالات التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين وتعزيز حركة التبادل التجاري والاستثماري بينهما.
ووفقاً لرئيس مجلس الأعمال السعودي الايرلندي بمجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالله بن إبراهيم المعجل فإن المستثمرين الايرلنديين لديهم حماس كبير للدخول في الفرص الاستثمارية الخاصة برؤية 2030 وأن مجلس الأعمال المشترك سيركز خلال الفترة المقبلة على تعزيز التعاون السعودي الايرلندي في القطاعات المرتبطة بالرؤية وفي مقدمتها السياحة والتعليم والتدريب والتقنية والرعاية الصحية وغيرها، مضيفاً أن أهداف المجلس تأتي متسقة مع تطلعات الرؤية المستقبلية في زيادة الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل وتوطين ونقل التقنيات والخبرات الدولية الرائدة .
وأضاف ” المعجل” أن المملكة تحظى اليوم وبفضل جهود الاصلاح الاقتصادي ببيئة استثمارية جاذبة ومحفزة مما جعلها وجهة دولية للاستثمار ، لافتاً إلى تطلعهم في قطاع الأعمال السعودي للمزيد من التعاون مع جمهورية إيرلندا الصديقة بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين خاصة وأن ايرلندا تعتبر المملكة الشريك التجاري الأهم لها في منطقة الخليج وتحتضن الكثير من الفرص الاستثمارية وتتوافر بها الخبرات اللازمة في بعض القطاعات التي تحتاجها المملكة مما يضاعف ويعظم من فرص الشراكة التجارية بين البلدين.
وحول جدول أعمال الزيارة قال بأن أعضاء الوفد التجاري يمثلون الجانب الايرلندي في مجلس الأعمال السعودي الايرلندي المشترك وتأتي زيارتهم للمملكة في إطار الجهود المبذولة لتطوير أعمال المجلس وتفعيل دوره في تنمية العلاقات التجارية الثنائية من خلال تعزيز العمل المشترك بين قطاعي الأعمال وتشجيع قيام شراكات تجارية واستثمارية والتعريف بالفرص الاستثمارية في كلا البلدين، والعمل على تذليل العقبات التي يواجهها رجال الأعمال في علاقاتهم التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أنه ستعقد في إطار هذه الزيارة اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الايرلندي المشترك وملتقى للأعمال فضلاً عن زيارات ميدانية لعدد من الجهات الحكومية.
وأشاد ” المعجل” بقصص النجاح التي حققتها الشركات الايرلندية في المملكة مستشهداً في ذلك بتجربة شركة دبلن للمطارات في إدارة الصالة رقم 5 في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والتعاون الأكاديمي الايرلندي مع جامعة الأميرة نورة، مشيراً في هذا السياق للمبادرة التي تبناها مجلس الأعمال السعودي الايرلندي لتدريب الطلبة السعوديين حديثي التخرج من الجامعات الإيرلندية في الشركات الإيرلندية المتميزة لمدة عام.