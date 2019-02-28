بكين 27 فبراير 2019 (شينخوا) قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم (الأربعاء) إن الصين ترحب بكل الدول متقاربة التفكير في المشاركة في البناء المشترك للحزام والطريق.
ووفقا لتقارير إعلامية أخيرة، فإن ستيفن جاكوبي، المدير التنفيذي لمجلس نيوزيلندا-الصين، قال إن مبادرة الحزام والطريق تساعد على التنمية الاقتصادية الداخلية لنيوزيلندا، وتعميق العلاقات النيوزلندية -الصينية.
وقال المتحدث لو كانغ في مؤتمر صحفي إنه “منذ بدايتها، وبمبدأ السعي إلى المنافع المشتركة من خلال الحوارات المكثفة والمساهمة المشتركة، أصبحت المبادرة معترفا بها تماما من أغلب أعضاء المجتمع الدولي.”
وأضاف أن عددا متزايدا من الدول والمنظمات الدولية تشارك في المبادرة، وتم تحقيق سلسلة من الانجازات البراجماتية المفيدة لجميع الأطراف.
وفيما يتعلق بالموقف الصيني من احتمال مشاركة نيوزيلندا في المبادرة، قال لو إن الصين ترحب بكل الدول متقاربة التفكير للانضمام إلى البناء المشترك للحزام والطريق.
وأضاف “نحن مستعدون للعمل مع جميع الأطراف لدفع التعاون متبادل النفع استنادا إلى مبادئ الانفتاح والشمول والنتائج المربحة للجميع من خلال التعاون، وكذلك السعي لتقاسم المنافع المشتركة من خلال المشاورات المكثفة والمساهمة المشتركة.