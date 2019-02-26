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قرر النادي الأهلي المصري تغريم اللاعب محمد أبو تريكة مبلغ 50 ألف جنيه مصري عقابا له على عدم تسلمه ميدالية الفوز بلقب دوري أبطال افريقيا.
وقال هادي خشبة مدير قطاع الكرة بالنادي إن لجنة الكرة برئاسة رئيس النادي حسن حمدي قررت معاقبة أبو تريكه، صاحب الهدف الأول في مباراة إياب النهائي الإفريقي التي انتهت بفوز الأهلي 2-صفر، بدفع غرامة 50 ألف جنيه لعدم صعوده إلى منصة التتويج وتسلمه الميدالية الذهبية من وزير الرياضة طاهر أبو زيد.
يذكر أن أبو تريكة أعلن نيته الاعتزال بنهاية بطولة كأس العالم للأندية التي يشارك فيها الأهلي في ديسمبر / كانون الأول المقبل في المغرب.
ويأتي قرار النادي الأهلي بعد ساعات من الإعلان عن معاقبة اللاعب أحمد عبد الظاهر بالحرمان من مكافأة الفوز باللقب الافريقي واستبعاده من المشاركة في كأس العالم للأندية وعرضه للبيع بعد أن أشار اللاعب بعلامة ” رابعة العدوية” المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي بعد تسجيله الهدف الثاني في نهائي البطولة الافريقية.
وقال الأهلي في بيان على موقعه الالكتروني إن مجلس الإدارة قرر في اجتماعه الطاريء الثلاثاء “إيقاف اللاعب مع حرمانه من تمثيل النادي في كأس العالم للأندية وحرمانه من مكافآت الفوز بدوري أبطال افريقيا وعرضه للبيع.”
وأكد الأهلي أن هذه العقوبات جاءت بعد التحقيق مع عبد الظاهر واعترافه بالخطأ الذي ارتكبه وتأكيده على استعداده لتقبل أي عقوبة.
وأثار تلويح عبد الظاهر بشعار “رابعة العدوية” حالة من الغضب في الأوساط الاعلامية والرياضية المصرية.
وكرر عبد الظاهر ما سبق أن فعله لاعب الكونغ فو المصري محمد يوسف الذي فاز ببطولة العالم في روسيا الشهر الماضي أثناء تتويجه بالميدالية الذهبية.
وعوقب يوسف بالإيقاف عن اللعب لمدة عامين وحرمانه من تمثيل مصر مدى الحياة في أي بطولات.