عقد مجلس إدارة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا اجتماعه الدوري التاسع عشر ببحضور أعضاء المجلس من الامارات والأردن والسعودية ومصر وسورية والمغرب وفرنسا والولايات المتحدة وكندا. اعتمد المجلس توصيات لجنة الحكماء التي سبق وشكلها من تماني أعضاء دوليين لتحليل مسارات عمل المؤسسة واقتراح توجهات المرحلة المقبلة ومسيرتها لخدمة التنمية العلمية والتكنولوجية في المنطقة العربية. كما اعتمد المجلس محاضر المدققين الماليين القانونيين لمكتبها الرئيسي في الشارقة ومكتبها التنفيذي في القاهرة، واعتمد مقترحات برامج المؤسسة للعام المقبل.
وتقدم الدكتور عبدالله النجار بخالص الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لاتحاد الامارات – حاكم الشارقة – الرئيس الفخري للمؤسسة. كما شكر دولة الامارات العربية المتحدة لاستمرار رعاية المؤسسة وتوفير المحضن المثالي لمقرها الرئيسي، وشكر جمهورية مصر العربية لإحتواء مكتبها التنفيذي.
وجاء في تقرير أداء المؤسسة للعام الماضي أنه زاد عدد منتسبيها عن 37 ألف متخصص عربي من مختلف دول العالم في مجالات العلوم الأساسية والهندسية والطبية وريادة الأعمال التكنولوجية.
وأنجزت المؤسسة في الدورة المنقضية عدد كبير من البرامج منها برنامج دولي في سلامة الأغذية بالمنطقة العربية، وأنهت بنجاح “مبادرة الباز للقدرات العربية للتنمية والابتكار” (الدورة الثانية) بتأهل 5 مشاريع لمرحلة الثالثة من المبادرة وكان منها إطلاق شركتين من الابتكار العربي. كما استكملت مراحل مبادرة “أبدأ بنفسي” لتحفيز الشباب علي العمل الحر وإطلاق المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. ومولت ثلاثة مشاريع بحثية وتكنولوجية قومية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية لتطوير الدواء من الجينات والكيمياء الكهربية لحماية البيئة، حيث يتم احتضان عدد منها كشركات في حاضنة الأعمال الابتكارية في المؤسسة. كما تم اعتماد برنامج “سفراء المؤسسة” من العلميين الموثوقين.
كما اختار المجلس الدكتورة غاده محمد عامر (مصرية) والدكتور محمد هيثم عياد (فرنسي من أصل سوري) نواباً لرئيس المؤسسة لشؤون المشاريع والإدارية والمالية للعام 2019
وخلال دورة المجلس المنقضية نظمت المؤسسة منفردة ومع شركاء من الدول العربية ثلاثة عشر مؤتمراً وورشة عمل، وشاركت في ثمانية عشر مؤتمراً دولياً خلال العام الماضي، حازت موضوعات الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال النصيب الأكبر في الاهتمام. وكان آخر المؤتمرات التي نظمتها “المؤتمر الدولي الثالث للمرأة في العلوم” والذي اختتم أعماله يوم الخميس في القاهرة بحضور 300 مشارك من 32 دولة هي مصر والامارات واليابان وألمانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا ومالطا والصين وتونس والكاميرون وأوغندا ونيجيريا وتايلاند والبيرو وسويسرا وأثيوبيا والهند وبنغلاديش والمغرب وموريشيوس وغانا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية وبورتوريكو ولبنان والأردن وتنزانيا والمملكة العربية السعودية وكينيا وباكستان وماليزيا والعراق ورواندا وكندا والنرويج والسودان. قدموا أوراق علمية متخصصة في مجالات الطب والصيدلة – البيولوجيا والهندسة – مواد الطاقة والزراعة – الغذاء – الطب البيطري والبيئة – المياه والتنمية المستدامة – قضايا المساواة بين الجنسين، وقد زادت مشاركات المرأة فيه عن 80 ٪ بنجاح كبير يحتسب في ميدان تمكين امرأة العلوم والتكنولوجيا من خدمة وطنها.