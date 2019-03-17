فاطمة الغامدي – الرياض
شارك مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية ” سابك”، بوفد من أصحاب الأعمال السعوديين في اجتماعات قمة مجموعة الاعمال لمجموعة العشرين B20 والتي عقدت في العاصمة اليابانية طوكيوا يومي 14 -15 من مارس 2019 ، ترأس الوفد المشارك الرئيس التنفيذي لشركة سابك يوسف البنيان، و شمل الوفد ذو الاختصاص والخبرة من الشركات و أصحاب الأعمال لمناقشة قضايا منها التحول الرقمي والتجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية والوظائف والصحة والنزاهة.
ومن الجانب السعودي القى كلمة المملكة في اجتماعات القمة رئيس وفد القطاع الخاص السعودي يوسف البنيان ركز فيها أهمية رؤية المملكة 2030 و عدد من المحاور الاساسية منها التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة و الدور الذي تقوم به حاليا للتغلب عليها و الدعوة الى العمل و التعاون مع الشركاء الدوليين .
وختم اللقاء بكلمة رئيس وزراء اليابان شنزو ابي اكد فيها على أهمية توصيات مجموعة الأعمال ودور القطاع الخاص التنموي، و أهمية التعاون بين أعضاء مجموعة العشرين ، كما تم تسليم التوصيات لرئيس هذه الدورة رئيس الوزراء الياباني شنزو ابي لعرضها على زعماء الدول في قمة العشرين .
هذا و عقد وفد القطاع الخاص السعودي المشارك عدد من القاءات الجانبية ، منها لقاء مع قيادات من غرف التجارة الدولية بحضور أ.ياسين آل سرور رئيس غرفة التجارة الدولية السعودية . و منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية للأعمال و غرفة التجارة الامريكية، وقيادات منظمة تحالف الشركات العالمي، بالإضافة الى الاطلاع على التجربة الألمانية كأحد التجارب الناجحة للاستفادة منها في ترأس المملكة لمجموعة العشرين2020، وتم الاتفاق على عدد من المحاور وعقد ورش عمل في المملكة لوضع الاطار العام لتعاون مع المملكة في استضافة لعام القادم 2020 B20