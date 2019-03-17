كين 15 مارس 2019 (شينخوا) أقامت جمعية عقيلات السفراء العرب في بكين فعالية للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في مقر إقامة سفير سلطنة عمان لدى الصين يوم الخميس.
وذكرت كريمة بنت ناصر السعدي، عقيلة سفير سلطنة عمان لدى الصين، رئيسة جمعية عقيلات السفراء العرب في بكين أن المرأة تمارس دورها الفعال في جميع المجالات السياسية والثقافية والإقتصادية. وأضافت أن المرأة العربية قد مُنحت حق الإنتخاب والتصويت متساوية بالرجل وذلك إيمانا بأهمية مشاركتها في اتخاذ القرار السياسي كما انها تتقلد مناصب قيادية مختلفة كوزيرة وسفيرة لبلدها.
وقالت إن الدول العربية تمتاز بتنوع الموروث الشعبي في الفنون والصناعات اليدوية التقليدية، وهذا ما حرصنا على إبرازه في هذه الفعالية من خلال معرض بسيط يبرز نماذج من الصناعات الحرفية التقليدية والأزياء العربية في الوطن العربي.
واشتملت الفعالية على معرض الثقافة العربية الذي يحتوي على معروضات ونماذج من الحرف التقليدية والصناعات الحرفية والأزياء لكل من عمان ومصر وتونس وقطر والسعودية والكويت والإمارات وفلسطين وغيرها من الدول العربية، بالاضافة إلى التبادلات الفنية إلخ.
وحضر الفعالية نحو 40 عقيلة لسفراء الدول لدى الصين.