من الواتة الي الصين عبقرية وتفوق . الوكاد تلتقي النابغة عايض الاسمري الدكتور في اللغة الصينية والحائز علي شرف السلام على ملك الوطن الملك سلمان بن عبد العزيز اثنا زيارته للصين