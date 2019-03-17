المحرر الثقافي –
بثت قناة العربية من عدة أسابيع عبر نشرتها الإخبارية لقاءا مع الدكتور عايض بن سعد بن عايض الاسمري الذي درس في الصين حتى تحصل على شهادة الدكتوراة في اللغة الصينية
والرجل جده ووالده رحمهما الله من التقنيين المهرة حيث كان الأب وما زال مفتشا مرموقا في سلامة الطيران , كان الجد محمد بن عايض بني منزلا من الخرسانة فوق أعلى تلة في قرية الغرسة فكان مطلا على الكل وما زال
على اثر ما بث من مقابلة هذا الشاب الطلعة التقت صحيفة الوكاد بالرجل الذي تلخصت إجاباته على حوار الوكاد معه حيث أشار انه بعد دراسته الثانوية انضم لمعهد الإدارة العامة في برنامج في برنامج البرمجة للحاسب الآلي
لكنه واجه اول أول فشل واجهه حيث لم يتمكن من إنهاء البرنامج
نجاح بعد الفشل انتقل الى برنامج الهندسه الكيميائية في الكلية التقنية وتخرج منها بفضل الله ثم بفضل دروس الفشل السابقة من المعهد
التحق بعمل في احد المصانع السعودية وتدرج فيها إلى منصب مدير فني خلال سنتين
عام ٢٠٠٧ انتقل للدراسة للدراسه في الصين في الهندسة الكيميائية ولكن تعلقه الشديد في اللغه اثناء سنه اللغه وقبل دخول البرنامج الأكاديمي كان السبب الرئيسي في تغيير التخصص وتم بفضل من الله
عمل في التجارة
ابتدأت العمل التجاري بشكل فردي
عام ٢٠١٣ انهيت برنامجي الدراسي في بكالوريوس اللغه الصينيه بدون اي تاخير دراسي
عام ٢٠١٣ الى ٢٠١٤ عملت رئيسا تنفيذيا لإحدى الشركات التابعه لمجموعه البسامي الدوليه والتي كان مقرها الصين
٨– ٢٠١٤ ابتدأت إكمال مرحله الماجستير في تعليم اللغه الصينيه لغير الناطقين بها وايضاً بدء العمل التجاري بشكل رسمي بتأسيس شركةمختصه في مراقبه الجوده على المنتجات الصينيه ومستمره حتى تاريخه
٩– ٢٠١٦ أنهيت مرحله الماجستير لأكون واحد من ثلاثه طلاب وهم اول دفعه يحملون هذا المؤهل في المملكه
١٠– ٢٠١٦ التحقت ببرنامج الدكتوراه في التعليم المقارن
١١– ٢٠١٧ انتهيت من جميع المتطلبات العمليه لدرجه الدكتوراه بما فيه التدريس والإشراف الأكاديمي على طلاب الماجستيروالبكالوريوس والطلاب الأجانب في الجامعه
١٢– ٢٠١٨ عضو مشارك في برنامج مركز الدراسات الشرق آسيويه (كمبوديا – الفلبين – تايلند – اندونيسيا – تايوان ) التابع للجامعه
الجامعات
١– جامعه داليان للتكنولوجيا ٢٠٠٨– ٢٠١٣
٢– جامعه جنوب الصين للمعلمين ٢٠١٤–٢٠١٦
٣–جامعه جنوب الصين للمعلمين ٢٠١٦– تاريخه
الإنجازات
–رئيس نادي الطلاب في مدينه داليان
–منظم زياره وفد التعليم العالي والملحقيه الثقافية الى مدينه داليان
–اول سعودي مبتعث من وزاره التعليم العالي يتخرج في تخصص اللغه الصينيه لدرجه البكالوريوس
–واحد من الطلاب المدعوين بالتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين اثناء زياره للصين