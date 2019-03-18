ثقافة وفنون > لرئيس المصري يكرم أول إماراتية تشارك فى جيش بلادها
18/03/2019   10:06 ص

لرئيس المصري يكرم أول إماراتية تشارك فى جيش بلادها

+ = -
0 18

كرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عددًا كبيرًا من الشباب الرائدين في بلدانهم، والذين تركوا تأثيرا إيجابيًا في الحياة الإنسانية، من بينهم الإماراتية مريم المنصور.
وتعد مريم المنصور أول إماراتية تشارك في جيش بلدها، كما حصلت على جائرة الشيخ محمد بن راشد، و شاركت في مواجهة الإرهاب لتنظيم داعش.
يأتي ذلك ضمن الجلسة الختامية في اليوم الثاني بملتقى الشباب العربي الإفريقي المقام بمدينة أسوان.
في ذات السياق، كرم الرئيس المهندس المصري وليد عرفة الذي يعمل مهندس معماري، ومؤسس دار عرفة بمحافظة سوهاج.
وأنشأ عرفة مسجدًا حصل على جائزة الأفضل على 27 مسجد على مستوى العالم في المعمار الإسلامي، كما كرم الرئيس مهند الحاج من السعودية مؤسس إحدى الشركات لتقليل معدل حوادث السيارات في المملكة.
وضمت قائمة المكرمين، وفقا لمصادر صحفية: عمرو الشامي من مصر مطور وفنان رقمي، ورحمة باجور من تنزانيا، وشاب أوغندي، وآخر نيجيرى، وفتاة من جنوب إفريقيا.
فيما كرم السيسي، أحمد أسامة وهايدي عادل الحاصلان على المركز الأول وذهبية العالم للخماسي الحديث، وعبد الرحمن الأشرف من سوريا، وهايدي تقى، وطارق ومي الحديدى، والشاب الراحل أشرف شوقي، والذي كان عضوًا باللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم وخريج الدفعة الأولى لبرنامج تأهيل الشباب للقيادة، وتوفي في يناير الماضي وتسلم الجائزة نيابة عنه شقيقة أحمد شوقي.f

لرئيس المصري يكرم أول إماراتية تشارك فى جيش بلادها

ثقافة وفنون
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.alwakad.net/1933603.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *