القاهرة 25 مارس 2019 (شينخوا) نددت دول عربية اليوم (الإثنين) باعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، كما اعتبرته اعتداء صارخا على القوانين الدولية، مشددين على أن السيادة لا تقررها إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية مهما طال أمد الاحتلال.
ورأت دول عربية أن توقيع ترامب على مرسوم يقضي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية سيثير المزيد من التوتر والاحتقان والتدهور في عملية السلام، مشيرين إلى أن هذا الاعتراف باطل شكلا وموضوعا.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن اعتراف ترامب بسيادة الكيان الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل هو اعتداء صارخ على القوانين الدولية، معلنة في الوقت ذاته رفضها القاطع والمطلق لهذا القرار، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).
ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية تشديده على أن قرار ترامب يمثل أعلى درجات الازدراء للشرعية الدولية وصفعة مهينة للمجتمع الدولي ويفقد الأمم المتحدة مكانتها ومصداقيتها من خلال الانتهاك الأمريكي السافر لقراراتها بخصوص الجولان السوري المحتل وخاصة القرار 497 لعام 1981 الذي يؤكد الوضع القانوني للجولان السوري كأرض محتلة ويرفض قرار الضم لكيان الاحتلال الاسرائيلي ويعتبره باطلاً ولا أثر قانونياً له.
بدورها، استنكرت جامعة الدول العربية على لسان أميناها العام أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات إعلان ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، مؤكدا أنه إعلان باطل شكلا وموضوعا.
وأضاف أن “الإعلان الأمريكي لا يغير من وضعية الجولان القانونية شيئا، الجولان أرض سورية محتلة، ولا تعترف بسيادة إسرائيل عليها أية دولة، وهناك قرارات من مجلس الأمن صدرت بالإجماع لتأكيد هذا المعنى، أهمها القرار 497 لعام 1981، الذي أشار بصورة لا لبس فيها إلى عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، ودعا إسرائيل إلى إلغاء قرار ضم الجولان”.
واحتلت إسرائيل هضبة الجولان السورية في العام 1967 وضمتها في العام 1981.
وأكد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، رفضه القاطع لقرار ترامب “الاعتراف بسيادة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على الجولان العربي السوري المحتل، ضاربا بعرض الحائط قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي”.
وأدانت وزارة الخارجية اللبنانية الإعلان الرئاسي الأمريكي “بخصوص أحقية إسرائيل بضم هضبة الجولان السوري”، وقالت إنه “يخالف كل قواعد القانون الدولي”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق اليوم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، كما وقع ترامب رسميا على قرار اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.
ورحب نتنياهو بهذه الخطوة، واصفا الاعتراف بأنه “تاريخي”.
واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن لا شرعية لأي قرار يمس السيادة الفلسطينية على القدس أو أية أرض عربية، مؤكدا أن “السيادة لا تقررها إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية مهما طال أمد الاحتلال”.
وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله إن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مرسوم يقضي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان سيثير المزيد من التوتر والاحتقان والتدهور في عملية السلام، واصفا إياه بالخطوة المؤسفة.
وعبر الأردن عن رفضه ضم إسرائيل لمرتفعات الجولان المحتلة وقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بهذا الضم.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي في بيان إن الجولان أرض سورية محتلة وفقاً لجميع قرارات الشرعية الدولية.
وأعلن العراق على لسان وزير خارجيته رفضه لقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، مؤكدا ان الجولان أرضا سورية ولابد ان تعود إلى السيادة السورية.
يشار إلى القمة العربية المزمع انعقادها يوم31 مارس الجاري في تونس ينتظر أن تبحث خلالها عدة ملفات بينها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع في ليبيا واليمن علاوة على الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان.