القاهرة 25 مارس 2019 (شينخوا) تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة تعزيز التعاون الدفاعي مع الصين خلال اجتماعه مع عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الصيني الزائر وي فنغ خه اليوم (الإثنين).
وخلال الاجتماع، أشار السيسي إلى العلاقات المصرية-الصينية الممتدة التي حقق فيها الطرفان نتائج مثمرة من التعاون بينهما في كل المجالات وسلط الضوء على إسهام الصين في السلام العالمي.
وأشاد بإنجازات الصين العظيمة في تنميتها، قائلا إن مصر تدعم بقوة مبادرة الحزام والطريق وتتطلع إلى تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية مع الجانب الصيني.
وأعرب السيسي عن أمله في تعزيز الجانبين للتعاون الدفاعي وتحقيق المزيد من التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والتدريبات العسكرية المشتركة وبناء القوات المسلحة وكذا صناعة الدفاع.
ومشيرا إلى أن الصداقة بين الصين والمصر تتمتع بتاريخ طويل، سلط وي الضوء على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مضيفا أنها تعمقت أكثر وحققت نتائج عملية.
وقال وي إن الصين تقدر الدور المصري المهم في القضايا الإقليمية والدولية، وتدعم الجهود المصرية في الدفاع عن استقلالها وسيادتها، مضيفا أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون والعمل مع مصر لتعزيز مبادرة الحزام والطريق من أجل تحقيق تنمية أفضل وأسرع للعلاقات الثنائية.
وحقق التعاون العسكري بين الصين ومصر تحت قيادة زعيمي البلدين نتائج مثمرة. “نعتزم العمل مع القوات المسلحة المصرية لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه زعيما البلدين والارتقاء بمستوى العلاقات بين الجيشين.”
والتقى وي أيضا وزير الدفاع المصري محمد زكي أمس الأحد.