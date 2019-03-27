علي ال عتيق – نجران
دشن مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار وعميد الكلية التقنية محمد بن علي الصقري بحضور نائب المدير العام ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام التدريبية وعدد من أعضاء هيئة التدريب والمتدربين مركز الموهوبين بهدف إيجاد مقر لرعاية المتدربين من ذوي المهارات الإبداعية والقدرات الخاصة من خلال تقديم برامج إثرائية في مجال الموهبة والإبداع والتواصل مع الجهات المتخصصة في رعاية الموهوبين والتواصل مع الجهات المتخصصة في رعاية الموهوبين، لإنتاج أفكار وأعمال تدعم التحصيل التدريبي.
وأستمع الحضور إلى شرح مفصل عن الخدمات التي يقدمها المركز والمسابقات التي سيقيمها للمتدربين والتي من شأنها إبراز الأفكار وتبني المواهب ورعايتها.
وبين مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تسهم في دعم وتأهيل الكوادر الوطنية وإعداد الموهوبين للإسهام في التقدم التقني للوطن بتسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية لخدمة الموهوبين والمبتكرين من خلال مركز الموهوبين التقنيين في الكلية.
مضيفاً أن المركز يعمل على إعداد مدربين متخصصين برعاية الموهبة، ودعم المشاريع الابتكارية ماديا وتقنيا وتنظيم المسابقات الابتكارية للموهوبين التقنيين، وتنظيم ملتقيات وندوات وجلسات للعصف الذهني لجميع المشتغلين بالموهبة والإبداع وتبني المواهب الابتكارية