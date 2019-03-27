واس – الرياض
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود على إنشاء المركز الوطني
للأرصاد، والمركز الوطني لتنمیة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البیئي، والمركز
الوطني لتنمیة الحیاة الفطریة، وفقًا لتنظیماتھا، وخطة إنشاء المراكز الوطنیة التابعة لقطاع البیئة.
كما قرر إلغاء الھیئة العامة للأرصاد وحمایة البیئة، والھیئة السعودیة للحیاة الفطریة، على أن تستمرا في ممارسة أعمالھما إلى
حین قیام المراكز المشار إلیھا أعلاه بممارسة اختصاصاتھا، وفقًا للأحكام ذات الصلة الواردة في خطة إنشائھا