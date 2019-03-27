واس – الرياض
استقبل خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود – حفظھ الله – في مكتبھ بقصر الیمامة في الریاض
الیوم، مستشار الدولة وزیر الدفاع بجمھوریة الصین الشعبیة الفریق أول وي فونغ خاه.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض سبل تعزیز وتطویر مجالات التعاون بین المملكة والصین، وبخاصة في المجال العسكري.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمیر عبدالعزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز وزیر الداخلیة، ومعالي وزیرالدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العیبان، ومعالي وزیر الخارجیة إبراھیم بن عبدالعزیز العساف.
كما حضره، القائم بالأعمال بالسفارة الصینیة لدى المملكة شي ھونغ وي، ونائب قائد منطقة القتال الوسطى قائد القوات الجویةھان شینغ یان، ونائب قائد القوات البریة الصینیة لیو فاه تشنغ، ونائب رئیس مكتب التعاون العسكري الدولي للجنة العسكریة المركزیة سونغ یان تشاو.