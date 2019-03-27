دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — البعض تساءل فيما إذا كان إعلان موقع نمشي عن “خدمة توصيل الصقور” كذبة نيسان المبكرة، في حين تفاجأ آخرون بالخبر ووجدوا فيه أسلوباً جديداً ومرحاً لخدمة العملاء، بينما أبدى البعض شعورهم بالاستياء ومعارضتهم لهذا الأسلوب، ولكن ما هي قصة هذه الخدمة؟
- 50 صقراً للتوصيل السريع في الإمارات والسعودية..آخر صيحات خدمة الزبائن
- الملك سلمان يستقبل وزير الدفاع الصيني
- إنشاء 4 مراكز للأرصاد والبيئة والحياة الفطرية ومكافحة التصحر
- ورشة عمل بالرياض لمكافحة مخططات إيران للتمويل غير المشروع
- تدشين مركز الموهوبين بالكلية التقنية بنجران
- الصين ومصر تعززان التعاون الدفاعي
- اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان السورى يعد اعتداء صارخا على القوانين الدولية
- عمدة لندن يدعو رئيسة وزراء بريطانيا للتصدي للإسلاموفوبيا داخل حزبها
- تأسيس شركة صينية سعودية مشتركة لتكرير البترول والبتروكيماويات باستثمار 10.6 مليار دولار في شمال شرقي الصين
- أرامكو السعودية تعمق التعاون الاستثماري في الصين متفائلةً ببيئة أعمالها