علوم واختراعات > 50 صقراً للتوصيل السريع في الإمارات والسعودية..آخر صيحات خدمة الزبائن
27/03/2019   11:28 ص

50 صقراً للتوصيل السريع في الإمارات والسعودية..آخر صيحات خدمة الزبائن

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — البعض تساءل فيما إذا كان إعلان موقع نمشي عن “خدمة توصيل الصقور” كذبة نيسان المبكرة، في حين تفاجأ آخرون بالخبر ووجدوا فيه أسلوباً جديداً ومرحاً لخدمة العملاء، بينما أبدى البعض شعورهم بالاستياء ومعارضتهم لهذا الأسلوب، ولكن ما هي قصة هذه الخدمة؟

50 صقراً للتوصيل السريع في الإمارات والسعودية..آخر صيحات خدمة الزبائن

علوم واختراعات
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