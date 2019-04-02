تحتفل جائزة امين مدني الليلة في دورتها السابعة حيث سيرعي الامير فيصل بن سلمان امير منطقة المدينة المنورة الاحتفال ويكرم الفائزين
وقد اعلن الوزير السابق اياد امين مدني انه برعاية واستضافة سمو الاميير فيصل بن سلمان نحتفل الليلة بتكريم الفائزين الذي اقرت اللجنة العلمية للجائزة اسماء من وقع عليهم الاختيار بالفوز
جيث فازت الاكاديمة الدكنوة دلال بنت مخلد الحربي عن كافة اعمالها العلمية حول دور المرأة القيادي والاجتماعي في تاريخ وثافة الجزيرة العربة
كما فاز بالجائز ايضا الاستاذ الدكتور المبروك محمد الباهي عن اعماله العلمية وخاصة ذات الصلة باقليم البحر الاحمر
الجدير بالذكر ان جائز المؤرخ السيد امين عبيد مدني هي للبحث في تاريخ الجزيرة العربية والتي تمت الموافقة عليها عام 1409 لتكون رافدا من الروافد التي تهيؤها الدولة لاثراء حركة الفكروالثقافة وحفز البحث العلمي ، وفتح آفاق الابداع الادبي والفني في المملكة العربية السعودية
ويشرف على الجائز لجنة علمية من الباحثين والمتخصصين برئاسة ا د سعد الراشد وعضوية د عبد الله عسيلان ود حمزة قبلان المزيني ود عبد العزيز محمد السبيل ود سعد عبد الله الصويان والدكتور احمد عمر الزليعي
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