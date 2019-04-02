بكين 2 أبريل 2019 (شينخوا) زار وفد يضم 15 صحفيا من 15 دولة عربية وكالة أنباء شينخوا في العاصمة الصينية بكين صباح اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار برنامج للتبادل الصحفي بين الصين والدول العربية.
وخلال زيارتهم لوكالة أنباء شينخوا، عُقدت ندوة بين الصحفيين العرب ونظرائهم الصينيين في شينخوا، حيث ترأس الندوة، تشن يونغ، المدير العام للنشرة الإخبارية العربية لشينخوا، والذي قدم موجزا عن عمل وكالة أنباء شينخوا وخاصة خدمة الأخبار باللغة العربية في الوكالة، وأجاب كذلك على أسئلة طرحها الضيوف العرب.
كما تبادل الطرفان خلال الندوة مقترحات بشأن تعزيز التعاون بين وكالة أنباء شينخوا وهيئات وسائل الإعلام العربية من أجل توطيد العلاقات الودية بين الجانبين.
يذكر أن هؤلاء الصحفيين يعملون في كبرى وسائل الإعلام في دول عربية، بما فيها عمان ومصر واليمن والعراق والأردن والكويت وقطر والجزائر وجيبوتي وجزر القمر وليبيا وموريتانيا والسودان والصومال وتونس.
ويهدف هذا البرنامج للتبادل الصحفي الذي انطلق أواخر مارس ويمتد لحوالي شهر ونصف، إلى تدعيم التواصل مع الصحفيين العرب وتعزيز فهمهم حيال الأوضاع في الصين من خلال مشاركتهم في الفعاليات المتنوعة.