تونس أول أبريل 2019 (شينخوا) أظهر تقييم فني بشأن تطبيق نظام “بيدو” الصيني للملاحة عبر الأقمار الصناعية في المنطقة العربية صدر في تونس اليوم (الاثنين) أنه يمكن رؤية أكثر من ثمانية أقمار صناعية تابعة للنظام في سماء الدول العربية فيما لا تتجاوز دقة تحديد المواقع عشرة أمتار، ونسبة قابلية للتشغيل تزيد على 95 في المائة.
ويدل ذلك على قدرة نظام “بيدو” على توفير خدمات ملاحة عبر الأقمار الصناعية عالية الجودة للدول العربية.
وصدر هذا التقرير بشكل مشترك من المكتب الصيني للملاحة عبر الأقمار الصناعية والمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات خلال الدورة الثانية لمنتدى التعاون العربي الصيني لنظام “بيدو” والتي عقدت في تونس اليوم.
وقال تشاو شيويه يان مدير مركز الاختبار والتقييم والبحوث التابع للمكتب الصيني للملاحة عبر الأقمار الصناعية في كلمة ألقاها أمام المنتدى، إنه من أجل إظهار الأداء والمزايا المميزة لنظام بيدو، أقام الجانبان الصيني والعربي أنشطة اختبار وتجربة لنظام بيدو بشكل مشترك.
وتابع تشاو ان هذه الأنشطة استندت أساسا إلى مركز بيدو الصيني العربي جي ان اس اس (GNSS)، الذي أجرى تقييم اختبارات ثابتة وديناميكية في البلدان العربية مثل تونس ومصر والسودان والكويت.
وأضاف أنه بعد المعالجة والتحليل والتقييم المشترك، أوضحت نتائج الانشطة انه يمكن رؤية اكثر من ثمانية اقمار صناعية تابعة لنظام بيدو في سماء الدول العربية مع ان دقة تحديد المواقع لا تتجاوز عشرة أمتار ونسبة قابلية التشغيل تزيد على 95%، وهي قادرة على توفير خدمات الملاحة عبر الأقمار الصناعية العالية الجودة للدول العربية.
وبدأت الصين في بناء نظامها الخاص للملاحة بالأقمار الصناعية منذ عام 2000، عندما أرسلت اثنين من الحوامل المدارية إلى الفضاء كنظام تجريبي بزوج من الأقمار الصناعية لتحديد المواقع وذلك من أجل إنهاء اعتمادها على نظام تحديد المواقع الأمريكي.
ومنذ عام 2012، قدم بيدو خدمات الملاحة وخدمات الوقت والرسائل النصية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأعلن ران تشنغ تشي مدير المكتب الصيني للملاحة عبر الأقمار الصناعية والمتحدث باسم نظام بيدو، في ديسمبر الماضي أن نظام بيدو الصيني بدأ تقديم خدمة عالمية.
ودُشن أول مركز “بيدو” لنظام الملاحة الصيني لتحديد المواقع الجغرافية عبر الأقمار الصناعية بالخارج في تونس مطلع العام الجاري.
ويدار هذا المركز بشكل مشترك من قبل المكتب الصيني لإدارة الملاحة عبر الأقمار الصناعية والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
وفي عام 2017، حصل نظام “بيدو” للملاحة عبر الأقمار الصناعية على التصديق الذي تمنحه لجنة الملاحة عبر الأقمار الصناعية مع نظام GPS ونظام GLONASS الروسي ونظام GALILEO من الاتحاد الأوروبي، ثم أصبح النظام ضمن أحد أنظمة الموردين المعتمدين الثلاثة في الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية.