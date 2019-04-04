واس – المدینة المنورة
رعى صاحب السمو الملكي الأمیر فیصل بن سلمان بن عبد العزیز أمیر منطقة المدینة المنورة، حفل جائزة أمین مدنيللبحث في تاریخ الجزیرة العربیة في دورتھا السابعة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمیر سعود بن خالد الفیصل نائبأمیر المنطقة، بحضور معالي الدكتور نزار مدني و معالي أمین عام الجائزة إیاد أمین مدني، وعدد من أصحاب الفضیلةوالمعالي والمسؤولین بمنطقة المدینة المنورة.
وأشار سمو أمیر المنطقة في كلمة بھذه المناسبة إلى ما تركھ أمین مدني من أعمال جلیلة ومعروفة في مجال البحث في تاریخا بأن إطلاق جوائز ومبادرات تحمل اسم روادالجزیرة العربیة مثمنًا دور أبنائھ في إطلاق الجائزة والقیام على أعمالھا مضیفًالمعرفة من العلماء والباحثین لھ أثره الكبیر في مد الجسور بین الأجیال لیكونوا قدوة حسنة لھؤلاء الرموز التعرف علىنتاجھم المعرفي.
كما أكد الأمیر فیصل بن سلمان أھمیة أن لا تقتصر الجوائز على من فارق الحیاة من رموز المعرفة، وأن تشمل الأحیاء منھمممن خدموا دینھم ووطنھم ً مقترحا سموه بصفتھ رئیس لمجلس أمناء مركز أبحاث المدینة المنورة إطلاق جائزة للبحث فيالتاریخ الحدیث للمدینة المنووة باسم نزار عبید مدني، وذلك ً تكریما لجھوده في خدمة دینھ ووطنھ. وسلم سموه الفائزین بالدورةالسابعة لجائزة أمین مدني، للأستاذة الدكتورة دلال بنت مخلد الحربي عن موضوع (دور المرأة القیادي والاجتماعي في تاریخ
وثقافة الجزیرة العربیة) والأستاذ الدكتور المبروك محمد الباھي وذلك ً تقدیرا لأعمالھ العلمیة وخاصة تلك ذات الصلة بإقلیمالبحر الأحمر.
من جانبھ أعرب أمین عام الجائزة إیاد مدني عن شكره وتقدیره لسمو أمیر المنطقة على رعایتھ واستضافتھ لھا، ً مؤكدا أنرعایتھ للجائزة یعكس ما یلقاه المثقفون والباحثون من اھتمام ورعایة كبیرین من سموه، مبینًا أن وتوجیھات ودعم سموه یسھمفي الارتقاء بالحركة الثقافیة بمنطقة المدینة المنورة. كما شاھد الحضور ً فیلما یحكي سیرة الراحل إیاد مدني ودورات الجائزةمنذ إطلاقھا والفائزین فیھا بدورتھا الستة الماضیة، وتناول العرض السیرة الذاتیة للفائزین بالجائزة في دورتھا السابعة، وقدم
الدكتور سعد الراشد كلمة اللجنة العلمیة للجائزة، كما ألقى الدكتور عبد الله عسیلان كلمة النادي الأدبي بالمدینة المنورة
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